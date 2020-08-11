İstismarcı öğretmen hem kamudan hem öğretmenlikten atıldı!

LTL’deki skandala adı karışan öğretmen, KHK kararıyla hem öğretmenlikten hem de kamudan atıldı...

Lefkoşa Türk Lisesi’nde (LTL) ‘cinsel istismar iddiasıyla’ bir öğretmen hakkında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma sonuçlandı.

Kamu Hizmeti Komisyonu kararıyla, söz konusu şahıs hem öğretmenlikten hem de kamudaki işine son verildi.

Öğretmen ile öğrencisi arasında gerçekleştiği iddia edilen WhatsApp yazışmalarının medyaya yansıması sonrası olayın boyutu değişmişti.

Skandal nitelikli yazışmalarda öğretmenin, başka öğrencilerle de cinsel ilişkiye girmek istediği, 18 yaşından küçük çocuğun da, öğretmene arkadaşlarını beğendirmek için yoğun çaba harcadığı, hatta öğretmenin kendi arkadaşlarına da 18 yaşından küçük çocuklarla buluşma ayarlaması için, öğrenciye talepte bulunduğu iddia edilmişti.