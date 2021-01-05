  • BIST 1.490
  • Altın 463,751
  • Dolar 7,3866
  • Euro 9,0811
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPilli: 20'si yerel 26 pozitif vaka

İstismardan 621 yıl alan öğretmen, çocukları korkutmuş: Sizi evinizde izliyorum

»
Antalya’da 26 ilkokul öğrencisini istismar ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 621 yıl hapis cezası alan öğretmenin, çocukları “Sizi izliyorum” diyerek kandırdığı ortaya çıktı.
İstismardan 621 yıl alan öğretmen, çocukları korkutmuş: Sizi evinizde izliyorum

Antalya’da 26 ilkokul öğrencisini istismar ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 621 yıl hapis cezası alan öğretmenin, çocukları “Sizi izliyorum” diyerek kandırdığı ortaya çıktı.

Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan öğretmene, mütalaada 800 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Kasım ayındaki duruşmada, öğretmenlikten men edilen M.A.K.’ya indirim uygulanmadan toplamda 621 yıl hapis cezası verilmişti.

Mahkeme, 221 sayfalık gerekçeli kararını açıkladı.

Karara göre, öğretmen fiziksel istismar sırasında öğrencilere “Nasıl, hoşuna gidiyor mu” dedi. Bu söylemin sarkıntılık değil, cinsel istismar olarak nitelendirildiğine dikkat çekildi.

Çocukları korkutmuş

Kararda, sanığın çocukları şu sözlerle korkuttuğu bilgisi yer aldı: “Beni şikayet ederseniz, bu olup bitenler duyulursa mesleğimden olurum, maaşımı alamam, kendi kızlarımı okutamam. Sizler de rezil olursunuz. Ayrıca, anne ve babanıza bunları söylemeyin. Zaten ben sizi evlerinizdeki elektronik cihazların üzerinde bulunan kırmızı ışıklardan görürüm.”

Ayrıca kararda, bir öğrencinin beyanına atıfla, öğretmenin tecavüze yeltendiği de kaydedildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Boğaziçi Üniversitesi'nde 'rektör atama' eylemi sürüyor: Gözaltılar derhal serbest bırakılsın; kabul etmeyeceğiz ve vazgeçmeyeceğiz05 Ocak 2021 Salı 19:30
  • Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto sürüyor: Akademisyenler, rektörlük devir teslim töreninde sırtlarını döndü05 Ocak 2021 Salı 19:30
  • TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a 'görüşme' çağrısı05 Ocak 2021 Salı 19:21
  • Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ı eleştirmeye kaç kişi cesaret ediyor; Evren'i kaç kişi eleştirebiliyordu; 12 Eylül neyse 20 Temmuz da odur05 Ocak 2021 Salı 19:20
  • Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Melih Bulu: İstifa etmeyeceğim; Boğaziçi öğrencisi kullanıldı, polis doğrusunu yaptı05 Ocak 2021 Salı 19:09
  • Patronunun içeceğine koronavirüs hastasının tükürüğünü karıştırdı05 Ocak 2021 Salı 19:00
  • ASKİ Genel Müdürü Öztürk'ten uyarı: Ankara'da 110 günlük su kaldı05 Ocak 2021 Salı 18:57
  • İstanbul Valiliği: 2'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 17 kişi gözaltında, 11 kişi aranıyor05 Ocak 2021 Salı 15:54
  • MetroPoll'ün son anketinde Cumhur İttifakı'nı sarsan sonuç (VİDEO)05 Ocak 2021 Salı 15:05
  • Ak Parti Sözcüsü Çelik: “2020 KKTC için önemli bir yıl oldu”05 Ocak 2021 Salı 14:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti