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İsveç: Ankara'da, tam olarak anlaşılmayan açıklamalar masaya yatırılacak; terörizme finansman sağlamıyoruz

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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, bugün Ankara'da İsveç ve Finlandiya delegasyonları ile Türk yetkililer arasında yapılacak görüşmelerin Türkiye'nin iki kuzey ülkesinin NATO'ya girmesi konusundaki çekincelerine çözüm bulmaya odaklanacağını ifade etti.
İsveç: Ankara'da, tam olarak anlaşılmayan açıklamalar masaya yatırılacak; terörizme finansman sağlamıyoruz

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, bugün Ankara'da İsveç ve Finlandiya delegasyonları ile Türk yetkililer arasında yapılacak görüşmelerin Türkiye'nin iki kuzey ülkesinin NATO'ya girmesi konusundaki çekincelerine çözüm bulmaya odaklanacağını ifade etti. 

Andersson, ''Listedeki konuları konuşacağız  ve Medyada veya başka yere yapılan açıklamalarda tam olarak anlaşılmayan başlıkları masaya yatıracağız'' diye konuştu. 

İsveç lideri, ''Mesela bizim terör organizasyonlarına finansal yardım yaptığımız veya silah sağladığımız ile ilgili iddialar. Biz tabii ki terörist organizasyonlara para da silah da yollamıyoruz'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan geçen hafta, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson'a "İsveç terör örgütlerine siyasi, finansal ve askeri desteği sonlandırmalı" dedi, bu yönde somut adımlar atmaya çağırdı.

 

Erdoğan ve Çavuşoğlu ne demişti?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin geçen haftaki grup toplantısında Türkiye'nin bu ülkelerdeki 'terör örgütü varlığı' nedeniyle üyeliklerini desteklemeyeceklerini yineledi. Erdoğan konuşmasında, "İsveç'ten 30 teröristi istedik, 'Vermeyiz' dediler. Siz teröristleri vermeyeceksiniz, bizden NATO üyeliği isteyeceksiniz. Hem PKK'ya destek verip hem bizden destek istemek olmaz... Bir güvenlik teşkilatını güvenlikten yoksun hale getirmeye biz 'Evet' diyemeyiz."

Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda daha önce, "Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık ve net bir tavrı söz konusu değil. Türkiye'ye yaptırım uygulayan ülkelerin, bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmesine 'evet' demeyiz" açıklamasını yapmıştı.  

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçen hafta, "Özellikle bu iki ülkenin PKK/YPG terör örgütleri ve mensuplarıyla yaptığı görüşmeler ve özellikle de İsveç'in yaptığı silah yardımı dahil tüm rahatsız olduğumuz konuları, neden karşı olduğumuzu gayet açık şekilde sergiledik. Tabii yanımızda derlediğimiz fotoğraf ve diğer belgelerle bunu müttefiklere gayet güzel şekilde anlattık. Bu ülkelerden ve NATO üyesi olan ve yine halihazırda bu terör örgütleriyle görüşen ve destek veren ve Türkiye üzerinde özellikle ihracat, savunma sanayi ürünleri konusunda ihracat kısıtlaması yapan ülkelerin de bu tutumlarından vazgeçmeleri gerektiğini, bunun müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu anlattık.” değerlendirmesini yaptı.

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