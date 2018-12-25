  • BIST 90.838
  • Altın 216,522
  • Dolar 5,3082
  • Euro 6,0407
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

İsveç çarşaflı kadınlara D vitamini önerdi

» »
İsveç'in resmi ulusal kanalı SVT, ülkeye göç etmek isteyen kişilerin D vitamini eksikliği gibi sağlık sorunları yaşayacakları konusunda uyarılarda bulundu.
İsveç çarşaflı kadınlara D vitamini önerdi

İsveç devlet kanalı SVT, İsveç'in ikliminin Orta Doğu ve Afrika'dan gelenler için zorlu olabileceği özellikle dini nedenleden dolayı bedenini örten kıyafetler giymeyi tercih eden kadınlarda D vitamini eksikliğinin görüleceği uyarısında bulundu.

 

Kanal, bu kişilerin besin takviyesi almaları gerekebileceğini vurgularken, durumu İsveç'e Somali'den göç eden 3 çocuk annesi Sahra adlı bir kadınla röportaj yaparak örneklendirdi.

15 yıldır İsveç'in Borlange kentinde yaşayan Sahra'nın sık sık hasta olduğu belirtildi ve Sahra da son tetkiklerde D vitamini eksikliği tespit edildiğini, bu sebeple gün boyu yorgun hissettiğini anlattı. 

Ayrıca, ülkenin yerel gazetesi Svenska Dagbladet de özellikle Somalili çocukların bu yüzden otizmli doğmaya daha meyilli olduğunu yazdı. 

 

Kanalın ve gazetenin yayınladığı uyarılar ülkedeki birçok vatandaş tarafından tepkiyle karşılanırken sosyal medyada da bazı kullanıcılar yapılan uyarıların ayrımcılık içerdiğini söyledi.

 

İsveç'te yaklaşık 80 bin Müslümanın yaşadığı tahmin ediliyor. Ülkede yaşayan 90 bin kişinin ise Somalili veya Afrika kökenli olduğu belirtiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hollandayı böyle dolandırdılar23 Aralık 2018 Pazar 21:36
  • Çocuklar için toplanan 800 bin euroyu kumarda harcayan kişi gözaltında23 Aralık 2018 Pazar 21:00
  • 300'den fazla göçmenle denizde bırakılan gemiyi İspanya kabul etti23 Aralık 2018 Pazar 20:12
  • Avustralya'da onlarca kolu olan deniz yaratığı bulundu23 Aralık 2018 Pazar 18:50
  • 5 TIR dolusu Nutella çalan çete yakalandı23 Aralık 2018 Pazar 18:31
  • Sarı Yelekler'in 6.haftasında dünkü bilanço: 38 bin 600 kişi sokağa çıktı, 142 gözaltı23 Aralık 2018 Pazar 11:47
  • İspanya karıştı: 77 yaralı, 12 gözaltı23 Aralık 2018 Pazar 10:02
  • Aliyev'in kızları Londra'da 60 milyon sterlinlik konut almaya çalıştı22 Aralık 2018 Cumartesi 15:51
  • İngiltere'de sıradışı yılbaşı önlemi: Sarhoş tankı22 Aralık 2018 Cumartesi 14:52
  • Hollanda Kraliçesini konserde İslam'a davet eden orkestra şefi kriz çıkardı ((video))22 Aralık 2018 Cumartesi 13:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti