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İsveç devlet televizyonunda Erdoğan’a hakaret: Program yayıncısı açıklama yaptı

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İsveç'te devlet televizyonu STV'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal programın yayınlanmasının ardından, Türkiye, İsveç'in Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
İsveç devlet televizyonunda Erdoğan’a hakaret: Program yayıncısı açıklama yaptı

Türkiye, İsveç ve Finlandiya, haziran ayı sonunda iki İskandinav ülkesinin Ankara'nın güvenlik endişelerini karşılamaları koşuluyla NATO'ya kabulü için bir mutabakat yapmıştı. İki ülke arasında varılan anlaşma gereği İsveç, Türkiye’ye silah ambargosunu kaldırırken, ülkede bulunan suçluların da iadesine başlanmıştı.

TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ

İki ülke arasında mutabakatın işlediği bir dönemde, İsveç devlet televizyonu SVT'de, dün yapılan bir programda, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedef alındı. Erdoğan’a yönelik hakaret içeren sözler sonrası, İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Herrström’e, STV’de yer alan programa ilişkin Türkiye’nin güçlü tepkisi iletildi.

Diplomatik kaynaklar, “Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu ve bu gibi yayınların ifade ve basın özgürlüğü ile açıklanmasının mümkün olmadığı vurgulanmıştır.” ifadelerini kullandı.

KANALDAN AÇIKLAMA GELDİ: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

Programın yayıncısı Ebba Adielsson da İsveç basınına açıklamalarda bulundu. İsveç basını, programın hükümetin de tepkisine neden olduğunu yazdı. Adielsson,  “Eleştirilere ve tepkilere her zaman hazırız” dedi. Adielsson, “Yaptığımız program İsveç’in iç siyaseti ve iktidardakiler hakkında şakalar yaptığımız bir hiciv programıdır. İsveç’te ifade özgürlüğümüz ve özgür basınımız var, mizah ve hiciv kapsamı çok geniş. Bu sadece bir şakaydı.” ifadelerinde bulunurken, konuyla ilgili daha fazla yorum yapmayı da reddetti.

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