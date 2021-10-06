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İsveç gençler için Moderna aşısını uygulamadan kaldırıyor

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İsveç, Moderna aşısı uygulanan kişilerde görülen bazı yan etkiler nedeniyle 1991 ve sonrası doğumlu insanlarda aşının kullanımını durdurma kararı aldı.
İsveç gençler için Moderna aşısını uygulamadan kaldırıyor

İsveç Sağlık Ajansı, Moderna uygulanan gençlerde miyokardit ve perikardit gibi yan etkiler görülmesi nedeniyle 1991 ve sonrası doğumlular için aşıyı uygulamadan kaldırıyor.

İsveç Sağlık Ajansı tarafından yapılan açıklamada, "Özellikle ikinci dozdan sonra Moderna'nın Spikevax aşısında (hastalık ile ilgili) bağlantı net" ifadeleri yer alırken, etkilenme riskinin ise çok küçük olduğu bildirildi.

İsveç'te şimdiye kadar 1991 ve sonrası doğumlu 81 bin kişi Moderna'nın birinci doz aşısını aldı. İkinci doz aşılar ise yapılmayacak. 

Ajans onun yerine Pfizer/Biontech tarafından önerilern Comirnaty aşısının kullanılmasını tavsiye etti. 

İsveç Sağlık Ajansı'ndan daha önce yapılan açıklamada ise 12-15 yaş arasındaki kişilerin yalnızca Pfizer/Biontech aşısı olacağı belirtilmişti. 

Avrupa İlaç Ajansı, mayıs ayında Comirnaty aşısını, Temmuzda ise 12 yaşından büyük çocuklar için Spikevax aşısını onaylamıştı.

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