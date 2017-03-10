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İsveç İçişleri Bakanı Ygeman: Zorunlu askerlik kararını güvenlik endişesiyle aldık

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İsveç İçişleri Bakanı Ygeman: Zorunlu askerlik kararını güvenlik endişesiyle aldık
İsveç İçişleri Bakanı Ygeman, sadece erkeklere yönelik zorunlu askerlik uygulamasının, kadınlarda da geçerli olmak üzere yeniden yürürlüğe konulması kararının "Artan güvenlik endişesi nedeniyle" alındığını bildirdi.

İsveç İçişleri Bakanı Anders Ygeman, AA muhabirine İsveç'teki gelişmeler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ülkede 2010 yılında kaldırılan zorunlu askerliğin yeniden uygulamaya sokulması kararının, son dönemde yaşanan bazı gelişmelerin yarattığı güvenlik endişesi nedeniyle alındığını belirten Ygeman, "Bölgemizde gelişen bazı olaylardan sonra güvenlik endişesi arttı. Hükümetimiz de bu endişeyi göz önüne alarak 2018'den itibaren erkek ve kadınlara askerliği yeniden zorunlu hale getirdi." diye konuştu

"Sığınmacılar uzun vadede faydalı"

"İsveç'e gelen sığınmacıların büyük problemlere yol açtığı" iddiaları konusunda da Ygeman, "Sığınmacılar belki kısa vadede devlete yük gibi görünüyor fakat uzun vadede sığınmacıların her alanda İsveç'e büyük faydaları dokunuyor. Bunun örnekleri yaşadık." görüşünü dile getirdi.

Ygeman, üyesi olduğu İsveç Sosyal Demokrat İşçi Partisinin, Sosyalist Enternasyonaldan ayrılma kararına ilişkin ise "Sosyalist Enternasyonal, sosyal demokrat partilerin kuruluş felsefesi olan demokrasi, insan hakları ve ayrımcılıkla mücadele gibi değerlerinden uzaklaştı. Uzun süre bu değerlere dönülmesi için uyarılarda bulunduk. İstediğimiz gibi bir değişim yaşanmayınca da ayrılma kararı aldık." bilgisini aktardı. 

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