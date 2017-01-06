 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 76.400
  • Altın 136,820
  • Dolar 3,6193
  • Euro 3,8308
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
FLAŞ HABERİşte 1 Milyon TL ikramiye kazanan

İsveç Kraliçesi: Sarayımda hayaletler var

» »
İsveç Kraliçesi: Sarayımda hayaletler var
İsveç Kraliçesi Silvia, Kraliyet Sarayı'nda hayaletlerin dolaştığına inandığını söyledi.

Ülkenin Drottningholm kentindeki sarayını 'bir grup arkadaşı ve hayaletlerle' paylaştığını söyleyen Kraliçe, "Aslında heyecan verici, beni korkutmuyorlar" dedi.

Stokholm yakınlarındaki saray 17. Yüzyılda inşa edilmişti.

Drottningholm, Kraliçe Silvia ve Kral XVI. Gustaf'ın kalıcı olarak ikamet ettikleri yer.

SVT televizyon kanalının hazırladığı 'Drottningholm Sarayı: Soylu bir yuva' belgeselinin yapımcılarına konuşan Kraliçe Silvia, "Sarayda bazen tamamen yalnız olmadığınızı hissediyorsunuz. Ama hayaletler oldukça dostane" diyor.

_93265104_palace.jpg

73 yaşındaki Kraliçe'nin hayalet iddialarına kardeşi Prenses Christina da destek veriyor.

Belgeselde konuşan Prenses Christina, "Sarayda çok büyük bir enerji var. Bu enerjinin farklı formlara bürünmemesi garip olurdu" dedi.

Kraliyet ailesinin hayalet iddiaları İsveç basınında ise alay konusu oldu.

İsveçli haber sitesi Local, "Cesur hayalet avcılarını göreve çağırıyoruz! Saraya gidin ve bu iddiaların peşine düşün!" çağrısını yaptı.

Sitenin haberinde "Drottningholm Sarayı yıl boyu ziyaretçilere açık. Sadece Kraliyet ailesinin - ve anlaşılan hayalet arkadaşlarının - yaşadığı bölüme giremiyorsunuz" deniyor.

40 yıl önce Kral Carl ile evlenen Kraliçe Silvia, İsveç'te tahtta en uzun süre kalan isim.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İkinci Elizabeth'i tahttan mı indirecekler?01 Ocak 2017 Pazar 15:14
  • Stoltenberg: NATO dünya polisi değil31 Aralık 2016 Cumartesi 12:24
  • Cami kapısına domuz pastırması koyan İngiliz hapishanede öldü30 Aralık 2016 Cuma 22:08
  • Fransa'yı ayağa kaldıran ırkçı ilan28 Aralık 2016 Çarşamba 13:10
  • AB'nin kriz yılı: 201628 Aralık 2016 Çarşamba 10:29
  • Romanya’da ilk kadın ve Müslüman başbakana ret28 Aralık 2016 Çarşamba 10:27
  • Avrupa'yı şoke edecek görüntü! DEAŞ bayrağı...25 Aralık 2016 Pazar 19:04
  • Libya'da kaçırılan uçak Malta'ya indi!23 Aralık 2016 Cuma 14:26
  • Berlin’deki TIR saldırısının zanlısı öldürüldü23 Aralık 2016 Cuma 13:45
  • Dünyada 2016 böyle geçti...23 Aralık 2016 Cuma 12:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti