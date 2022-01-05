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İsveç kraliyet ailesi koronavirüse yakalandı

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İsveç Kralı 16. Kral Gustaf ve Kraliçe Silvia, bugün COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
İsveç kraliyet ailesi koronavirüse yakalandı

İsveç Kralı 16. Kral Gustaf ve Kraliçe Silvia, bugün COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

İskandinav ülkelerinde COVID-19’un Omicron mutasyonu vakaları artmaya devam ederken İsveç Kral ve Kraliçesi COVID-19 testlerinin pozitif olduğunu duyurdu.

İsveç Sarayı’ndan yapılan açıklamada, tam aşılı olan 16. Kral Gustaf ve Kraliçe’nin hafif semptomlar gösterdiği ve kendilerini iyi hissettikleri belirtildi.

İsveç bilim uzmanları, Covid-19’un Omicron mutasyonunun ülkedeki enfeksiyonların yüzde 50’sinden fazlasını oluşturduğunun tahmin edildiğini açıklarken, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), vatandaşlarını yüksek Covid-19 vakaları nedeniyle İsveç’e ve diğer Avrupa ülkelerine seyahat etmemeleri konusunda uyarmıştı.

İsveç’te salgının başından bu yana vaka sayısı 1 milyon 357 bin 753 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 15 bin 286 olarak kayıtlara geçti. 

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