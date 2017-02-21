 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.979
  • Altın 143,733
  • Dolar 3,6219
  • Euro 3,8269
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKANijerya'nın Lagos kentinde yangın

İsveç Meclis Heyeti Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunuyor

»
İsveç Meclis Heyeti Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunuyor
İsveç Meclisi Birinci Başkan Vekili Tobias Billstrom beraberindeki bir heyetle Güney Kıbrıs’ta temaslar gerçekleştiriyor.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, İsveç Meclisi Birinci Başkan Vekili Tobias Billstrom’un Güney Kıbrıs ziyareti çerçevesinde dün Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ve İsveç-Güney Kıbrıs Dostluk Grubu başkanı Yorgos Lillikas’la bir araya geldiğini yazdılar.

Habere göre Billstrom dün Lillikas’la gerçekleştirdiği görüşmede, “AB müktesebatının Kıbrıs sorununun çözümü sonrasında tüm Kıbrıs’ta uygulanması gerektiğini” söyledi.

İsveç-Güney Kıbrıs Dostluk Grubu Başkanı Yorgos Lillikas görüşmede yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununun çözümü çabalarına değinerek, “Türkiye’nin, garantiler ve güvenlik gibi önemli başlıklarda uzlaşmazlığını sürdürdüğü, ayrıca dört özgürlüğün Türk vatandaşlarına da uygulanması gibi yeni talepler ortaya koyduğunu” iddia etti.

Lillikas, Türkiye’nin bu taleplerini geri çekmesi için AB’nin diğer ülkelerinin desteğinin şart olduğunu da vurguladı.

Billstrom ise, İsveç’ın uzun yıllardan beridir UNFICYP’e asker gönderdiğini, bu yüzden Kıbrıs sorununun ülkesinde çok iyi bilindiğini belirterek, Kıbrıs sorununun çözümünden sonra AB müktesebatının tüm adada uygulanması ve tüm vatandaşların da bundan yararlanması gerektiğini ifade etti.

Gazete bir diğer haberinde ise, Billstrom ve beraberindeki heyetin dün Rum Meclisi Başkanı Şilluris’i ziyaret ettiklerini yazdı.

Habere göre Rum meclisinden yapılan açıklamada, İsveç’in UNFICYP’e katkılarından ötürü “Kıbrıs halkının minnettarlığının” dile getirildiği görüşmede, Kıbrıs sorunu ve ikili ilişkiler de ele alındı.

Simerini gazetesi ise, Billstrom ve beraberindeki heyetin Kayıp Şahıslar Komitesi ve antropoloji laboratuarını ziyaret ettiğini, gerçekleştirdiği bu ziyaretin ardından Billstrom’un, İsveç’in Kayıp Şahıslar Komitesi’ne maddi katkı sağlayan ülkeler arasında yer alması konusunu ülkesine döndüğünde gündeme getireceğini söylediğini aktardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Rum Belediyeler Birliği Başkanı Viras oldu21 Şubat 2017 Salı 10:24
  • Papadopulos, DİSİ’nin yasa önerisinin reddedilmesi çağrısında bulundu21 Şubat 2017 Salı 10:23
  • Siber’in BM Genel Sekreteri’ne mektup göndermesi Rum basınında yankı buldu20 Şubat 2017 Pazartesi 13:15
  • Perşembe günkü görüşme “kritik”20 Şubat 2017 Pazartesi 13:14
  • Kayıp yakını bazı uzmanlar, dedeleriyle karşılaşıyor20 Şubat 2017 Pazartesi 13:13
  • Rum siyasiler Cumhurbaşkanı Akıncı’yı eleştirmeye devam ediyor20 Şubat 2017 Pazartesi 13:12
  • Güney Kıbrıs ve Fransa arasında arama kurtarma tatbikatı20 Şubat 2017 Pazartesi 13:11
  • Evlilik dışı doğumlarda büyük artış20 Şubat 2017 Pazartesi 13:10
  • “1974 suçlarıyla ilgili araştırma”20 Şubat 2017 Pazartesi 13:09
  • Limasol Limanı’nda kaos20 Şubat 2017 Pazartesi 13:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti