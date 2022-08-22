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İsveç polisi: Festivalde patlayıcı dolu çanta ele geçirildi

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İsveç polisi, dün gece başkent Stockholm'de binlerce kişinin katıldığı bir festivalde patlayıcı dolu bomba bulunduğunu açıkladı.
İsveç polisi: Festivalde patlayıcı dolu çanta ele geçirildi

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, İsveç polisi, dün gece ülkede düzenlenen bir kültür festivalinde patlayıcı dolu çanta ele geçirildiğini açıkladı.

İsveç polis sözcüsü, başkent Stockholm’de patlayıcı içeren bir çantayı imha ettiğini söyledi.

Patlayıcı cihaz, başkentte 17-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen yıllık Kültür Festivali’nde bulundu. Festivalin, Stockholm’ün merkezindeki belirli alanlarda düzenlendiği, patlayıcı dolu çantaya da parkta rastlandığı bildirildi.

Bölge kordon altına alınırken, çantanın bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Polisten yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilirken, henüz bir şüphelinin gözaltına alınmadığı duyuruldu.

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