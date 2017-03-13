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İsveç referandum etkinlikleri nedeniyle endişeli

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İsveç referandum etkinlikleri nedeniyle endişeli
Stockholm'de birden fazla etkinlik planlayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Eker'in etkinliklerinden biri, mekan sahibi nedeniyle iptal edildi.

Türk hükümet yetkililerinin Almanya ve Hollanda'da referandum etkinliklerinin iptal edilmesi sonrası İsveç'te de benzer etkinlikler endişeye yol açtı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker'in bugün planlanan etkinliğinin iptal edildiği bildirildi.

Eker'in katılacağı referandum etkinliğinin iptal edilmesine gerekçe olarak, etkinliğin yapılacağı lokalin sahibinin, "iş yerinin, Türkiye'nin siyasi tartışmalarının içine çekilmesini istememesi" gösterildi.

Stockholm'de öğleden önce düzenlenen bir referandum etkinliğinin ise sorunsuz yapıldığı bilgisi verildi. Eker'in Stockholm'de birden fazla etkinlik planladığı belirtildi. Bir polis sözcüsü, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, polisin hazır tutulduğunu ifade etti.

İsveç'te böylesi etkinlikler yasaklı değil. İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, "İsveç'te düşünce özgürlüğü bulunuyor ve herkesin konuşma ve buluşma hakkı vardır" açıklamasını yaptı. Mehmet Mehdi Eker'in ziyaretinin, resmi bir ziyaret olmadığı bildirildi.

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