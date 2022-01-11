  • BIST 2.037,96
  • Altın 796.54674
  • Dolar 13.8372
  • Euro 15.6877
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

İsveç Savunma Bakanı: Rusya tüm Avrupa'yı tehdit eder duruma geldi

» »
İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, "Rusya'nın son yıllardaki artan eylemleri başta İsveç olmak üzere tüm Avrupa'yı tehdit eder duruma geldi." dedi.
İsveç Savunma Bakanı: Rusya tüm Avrupa'yı tehdit eder duruma geldi

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, "Rusya'nın son yıllardaki artan eylemleri başta İsveç olmak üzere tüm Avrupa'yı tehdit eder duruma geldi." dedi.

Askeri ve savunma gücünün ele alındığı bir programda konuşan Bakan Hultqvist, Rusya'nın Avrupa'nın güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

Tüm ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerine göre kendi egemenlik haklarına sahip olduğunu hatırlatan Hulqvist, buna rağmen Rusya'nın uluslararası hukuka meydan okuyarak bazı ülkelerin güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

Hultqvist, "NATO ile iş birliği yapmamız gerekir, Avrupa Birliği (AB) İsveç için önemli ve güvenli politik platformudur." dedi.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, ABD’ye uyarıda bulunarak Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasını istemediğini dile getirmişti.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ise “İsveç’te dış siyasetimizi ve güvenlik politikalarımızı kendimiz belirleriz, dışarıdan kimse karışamaz.” diyerek Putin'e tepki göstermişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alman Bakan Faeser: Toplumumuz İçin En Büyük Tehdit, Aşırı Sağcılıktır10 Ocak 2022 Pazartesi 17:56
  • İtalya'da Okullar Salgında Vaka Artışına Rağmen Yeniden Açıldı10 Ocak 2022 Pazartesi 17:38
  • Yeni Bir Solingen Faciasına Ramak Kaldı09 Ocak 2022 Pazar 20:58
  • AB, Nükleer Santrallere 500 Milyar Avroluk Yatırım Öngörüyor09 Ocak 2022 Pazar 17:39
  • Uğur Şahin Ve Özlem Türeci’nin Fotoğraflarının Euro Üzerine Basılmasına Tepki Geldi09 Ocak 2022 Pazar 13:30
  • AB: Kazakistan'a Giden Dış Askeri Destek Ülkenin Egemenliğine Saygı Göstermeli09 Ocak 2022 Pazar 12:13
  • Avrupa'nın 2023 için 'Yeşil Başkenti' Tallinn: Bedava toplu ulaşım, dev yeşil alanlar08 Ocak 2022 Cumartesi 23:38
  • Norveç'te terhis olan askerlerden iç çamaşırlarını iade etmeleri istendi08 Ocak 2022 Cumartesi 23:34
  • Almanya Yeni Corona Kurallarını Belirledi08 Ocak 2022 Cumartesi 22:19
  • Tarihi Kentteki Müstehcen Sahne Yunanistan’ı Ayağa Kaldırdı08 Ocak 2022 Cumartesi 19:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti