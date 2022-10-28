İsveç ve Finlandiya’dan NATO açıklaması: Türkiye’nin talepleri…

İsveç ve Finlandiya'dan NATO üyelik süreci ve Türkiye ile ilgili önemli açıklamalar geldi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO'ya resmi başvuru için adım atarken, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında yapılan mutabakat sayesinde iki ülkenin üyelik süreci başlamıştı.

Türkiye-İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan mutabakat kapsamında Ankara, Helsinki ve Stockholm yönetimlerinden ülkede PKK/YPG ve FETÖ ile ilintili isimlerin iadesini istemişti.

Tüm bu süreç devam ederken, bugün İsveç ve Finlandiya’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İsveç’in yeni Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’dan NATO mutabakatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesini beklemesini son derece ‘haklı’ olarak nitelendirdi.

Klistersson, ‘Finlandiya ve İsveç’in NATO yolculuğunda birlikte olduğunu’ da dile getirdi. İsveç’in yeni seçilen Başbakanı, ‘Türkiye’nin uluslararası terörizm ile mücadelesine saygı duyuyoruz’ dedi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de Klistersson’a destek verirken, “Bizim için İsveç ve Finlandiya’nın el ele NATO’ya girmesi çok önemli” dedi.