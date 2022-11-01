İsveç ve Finlandiya’dan Türkiye’ye çağrı

İsveç ve Finlandiya'nın başbakanları bugün NATO üyeliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya dahil olma süreci hızlanırken, bugün iki İskandinav ülkesinin başbakanları açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın işgali sonrasında İsveç ve Finlandiya NATO’ya girme isteklerini duyurmuş fakat Türkiye iki ülkenin terörle mücadelede işbirliği yapmadıkları sebebiyle karşı olduğunu duyurmuştu. Üç ülke, Haziran ayında İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nde masaya oturmuş ve mutabakat imzalanmıştı.

İki ülkenin NATO süreci ağır aksak devam ederken bugün Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson açıklamalarda bulundu. İsveç Başbakanı Kristersson, “Türkiye ve İsveç benim Ankara’ya gitmem konusunda anlaştı ve ziyaretin zamanlaması için tekrar iletişime geçeceğiz” dedi.

Marin ise Finlandiya’nın NATO üyeliği ile ilgili açıklama yaptı. Üyelik ve oylama sürecinin Türkiye ve Macaristan’da yavaş ilerlediğini söyleyen Sanna Marin, “Bütün gözler şimdi Macaristan ve Türkiye üzerinde. Biz bu ülkelerden üyelik sürecini hızlandırmalarını ve onaylamalarını istiyoruz. Bunun geç olmadan bir an önce gerçekleşmesi çok önemli” dedi.