İsveç'e NATO onayının ardından Kanada, Türkiye'ye uyguladığı ambargoyu kaldırıyor

İddiaya göre, Türkiye, Kanada'dan ithal edilen insansız hava aracı parçalarının nerde kullanılacağına dair 'daha fazla şeffaflık' sözü verdi.

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyelik onay sürecini tamamlamasının ardından Kanada'nın Ankara'ya uyguladığı ambargoyu kaldıracağı öne sürüldü.

Reuters haber ajansının iki diplomatik kaynağa dayandırdığı habere göre, Türkiye ve Kanada aylar süren görüşmelerin ardından ocak ayında anlaşmaya vardı.

Buna göre, Türkiye, Kanada'dan ithal edilen insansız hava aracı parçalarının nerde kullanılacağına dair 'daha fazla şeffaflık' sözü verdi.

Diplomatik kaynaklar, iki tarafın anlaşmanın İsveç'in NATO üyelik sürecinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girmesi konusunda da karar aldığını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç'in onay süreci 20 aylık bir gecikmenin ardından dün tamamlandı.

Türkiye'nin onay belgesinin cuma günü Washington'a ulaşmasının ardından Kanada'nın da 2020 yılından beri uyguladığı ambargoyu hemen kaldıracağı ifade edildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın iddia hakkında yorum yapmayı reddettiğini belirten reuters haber ajansı, konuyu Kanada Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Charlotte MacLeod'a sordu.

Kanadalı sözcü, ihracat kontrollerinin halen yürürlükte olduğunu ancak Ottawa yönetiminin NATO müttefiki statüsü nedeniyle Türkiye ile sorunu çözmeyi amaçladığını söyledi.

Sözcü MacLeod, "Kanada ve Türkiye ikili, ekonomik ve ticari ilişkilerimiz konusunda samimi görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyor" dedi.