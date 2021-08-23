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İsveç'in en yüksek dağı kısaldı

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İklim değişikliği yüzünden hava sıcaklıkları yükseliyor. Küresel ısınmanın her gün başka bir sonucu ortaya çıkıyor.
İsveç'in en yüksek dağı kısaldı

İklim değişikliği yüzünden hava sıcaklıkları yükseliyor. Küresel ısınmanın her gün başka bir sonucu ortaya çıkıyor. Bu kez İsveç'in en yüksek dağı kısaldı.

Çarpıcı gelişme uydu görüntülerinde ortaya çıktı. İsveç'in en yüksek dağı Kebnekaise bir yılda iki metre kısaldı.

Avrupa Kopernik Dünya Gözlem Programı'ndan yapılan açıklamaya göre, kısalma buzulların erimesi sonucu ortaya çıktı.

Bir yılda iki metrelik kısalmanın nedeni küresel ısınma

Dağın yüksekliği geçen yıl 2 bin 96 metreyken, son ölçümlerde 2 bin 94 metreye düştü. Dağın yüksekliği 1990'lı yılların ortasında ise 2 bin 118 metreydi.

Bilim insanları yüksekliğin gelecek ay ortasına kadar yarım metre daha kısalacağı görüşünde.

Küresel ısınmanın buzulların benzersiz biçimde erimesine yol açtığı ve kontrolden çıkmak üzere olduğu da sık sık vurgulanıyor.

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