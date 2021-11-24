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İsveç’in ilk kadın başbakanı göreve geldikten yedi saat sonra istifa etti

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İsveç’te ilk kadın başbakan seçilen Magdalena Andersson yedi saat sonra istifa ettiğini açıkladı.
İsveç’in ilk kadın başbakanı göreve geldikten yedi saat sonra istifa etti

Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson, sabah saatlerinde parlamentoda yapılan oylamada güvenoyu alarak İsveç’in ilk kadın başbakanı seçildi.

Ardından koalisyon hükümetinin ortağı Yeşiller Partisi, sağ partilerin hazırladığı bütçenin meclisten geçirilmesi üzerine hükümetten çekildiğini duyurdu.

Yeşiller Partisi’nin hükümetten çekilmesinden sonra Başbakan Andersson, istifa ettiğini açıkladı.

Böylece Andersson’un başbakanlığı yedi saat sürdü.

AA’nın aktardığına göre Yeşiller Partisi Eş Başkanı Per Bolund, “Sağ partilerin yaptığı bütçe ile ülkeyi yönetmek istemiyoruz ve bu yüzden hükümetten çekilmeyi seçtik” ifadelerini kullandı.

Eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven, 4 Kasım’da Sosyal Demokrat Parti liderliğini bıraktığını açıklamış ve yeni hükümet kurması için Maliye Bakanı Magdalena Andersson’u önermişti.

İsveç parlamentosunda bu sabah güvenoyu alan Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson, ülkenin ilk kadın başbakanı olmuştu.

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