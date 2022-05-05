İsveç'in NATO üyeliği için ABD'den güvenlik garantisi

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde bugün yaptığı açıklamada, İsveç'în NATO'ya üyelik için başvurması halinde, ABD'nin başvuru süreci için ülkeye güvenlik garantisi verdiğini açıkladı.

Reuters'in haberine göre, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşen İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsveç'in NATO'ya katılmak için olası bir başvurunun ittifaktaki 30 ülke tarafından değerlendirildiği süre boyunca ABD'den destek alacağına dair güvence aldıklarını açıkladı. İsveç ve Finlandiya'nın, NATO'ya üyelik için en büyük çekincelerinin, başvuru sürecinde olası güvenlik tehditleri sebebiyle savunmasızlık durumu olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşmesinin ardından Washington'dan İsveç televizyonuna konuşan İsveç Dışişleri Bakanı Linde, "Doğal olarak hiçbir ayrıntıya girmeyeceğim, ancak artık bir Amerikan güvencesine sahip olduğumuzdan çok eminim" dedi.

Linde verdiği demeçte, İsveç'in NATO'ya başvurusu sonrasında olası bir Rusya tehdidinde ABD'nin karşı yanıt vereceği sözünü aldıklarını söyledi.

Hem İsveç hem de Finlandiya'nın NATO'ya üyelik konusunda bu ay bir karar vermesi bekleniyor.