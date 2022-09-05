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İsveçli araştırmacılar uyardı… Plastik oyuncaklar kansere yol açıyor

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Uzmanlar, heykelcikler ve bebekler gibi elle kullanılan plastik oyuncakların çocuklar için sağlık riski oluşturduğu konusunda uyardı.
İsveçli araştırmacılar uyardı… Plastik oyuncaklar kansere yol açıyor

 

İsveç’te yapılan bir çalışma, çoğu oyuncağın gençlerin büyümesini engelleyebilecek ve kanser veya kısırlıkla bağlantılı tehlikeli seviyelerde toksik kimyasallar içerdiğini buldu.

Daily Mail’de yer alan habere göre, İsveç’teki Göteborg Üniversitesi’nden araştırmacılar, 150’den fazla eski ve yeni oyuncakta iki zararlı toksin düzeyine baktılar.

Her 10 yeni oyuncaktan yaklaşık üçü AB ve Birleşik Krallık yasal sınırlarını aşarken, eski oyuncakların yüzde 80’inden fazlası hedefi ihlal etti.

Bazı eski oyuncaklar, vücutta parçalanması yıllar alabilen yasal “sonsuza kadar kimyasal” konsantrasyonlarının 400 katına kadar içeriyordu.

Araştırmacılar, tek kullanımlık ürünlerden uzaklaşan daha geniş toplumsal eğilimin “her zaman otomatik olarak iyi bir şey olmadığını” söyledi.

Hızlı moda mağazalarından süpermarketlere kadar şirketler üzerinde karbon emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için yeniden kullanılabilir ürünlere odaklanmaları yönünde artan bir baskı var.

157 FARKLI OYUNCAK İNCELENDİ

Göteborg Üniversitesi’ndeki uzmanlar, ftalatlar veya klorlu parafinler için toplar, bebekler, heykelcikler ve süs eşyaları dahil 157 farklı oyuncağı test etti.

Ftalatlar astım, meme kanseri, obezite, diyabet, düşük IQ, gelişme ve doğurganlık sorunları riskinin artmasıyla ilişkilendirilirken bu dayanıklı kimyasalların bir kez vücuda girdiğinde, iç sistemlerimize müdahale ettikleri, DNA’mızı bozdukları ve bunun kansere yol açabileceği düşünülüyor.

Çalışma, yeni oyuncakların yüzde 30’unun bu hedefleri aşan seviyeler içerdiğini buldu. Daha eski oyuncaklar önemli ölçüde daha kötüydü ve yüzde 84’ü yasa dışı seviyelerde kimyasal içeriyordu.

Plastik oyuncaklardaki gizli kimyasallara ilişkin yasal sınırlamalar ancak son zamanlarda getirildi, yani eski ürünler için geçerli değil.

Araştırmanın başındaki isim, Profesör Bethanie Carney Almroth, “Daha döngüsel bir ekonomiye geçiş, plastik ve diğer malzemelerden tehlikeli kimyasalları ortadan kaldıran yasakları ve diğer politika önlemlerini gerektiriyor” dedi.

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