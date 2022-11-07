İsveçli bakandan Türkiye’ye yönelik skandal sözler

Bütün gözler İsveç Başbakanı Kristersson'un bu hafta Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarete kilitlenmişken, İsveç'in yeni Dışişleri Bakanı Tobias Billström yerel medyaya konuştu. Billström, Ankara ile ilgili açıklama yaparak, "Demokrasi var ama..." dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması sonrasında Finlandiya ve İsveç NATO’ya girmek için harekete geçerken, bu durum Ankara-Stockholm hattında büyük bir gerilime sebep oldu. Bu hafta Türkiye’ye gelmesi beklenen İsveç’in yeni başbakanı Ulf Kristersson’un kritik ziyareti öncesinde ise kabinesinde en güvendiği isimlerden biri olan Dışişleri Bakanı Tobias Billström’den şaşkınlık yaratan bir açıklama geldi.

Yeni kabinede yer alan Billström ülkenin çok okunan gazetelerinden Expressen’e konuştu. Mevcut hükümetin önceki İsveç hükümetinden Türkiye ile anlaşma konusunda çok daha avantajlı konumda olduğunu söyleyen Billström, “Mevcut hükümet, parlamento içinden daha önceki hükümetin yaptığı gibi herhangi bir anlaşmaya girmedi. Bu da görüşmelerin daha doğrudan görüşülmesini sağlıyor” dedi.

Bakan ofisinin kapılarını İsveç medyasına açtı.

En önemli gündem maddesinin NATO’ya üye olmak olduğunu söyleyen Billström, görüşmelerin olumlu geçeceğine dair kanaati olduğunu dile getirdi. Billström röportajda Türkiye’yi de eleştirdi.

Muhabirin kendisine yönelttiği, “Türkiye’ye demokrasi demenin doğru olduğu sonucuna nasıl vardınız” sorusuna, “Türkiye’de özgür seçim yapılıyor. Seçimle göreve gelmiş bir hükümet var. Ve dolayısıyla Türkiye demokrasi kriterlerini dolduruyor. Fakat öbür tarafta ciddi sorunları olan bir demokrasi ve bu konu da insan hakları örgütleri tarafından izleniyor ve tartışılıyor” ifadesini kullandı.

Billström, bir şapka koleksiyonu olduğunu ve gittiği ülkelerden şapka aldığını söylerken şu ana kadar koleksiyonunda 25 şapka olduğunu söyledi. Billström, “Koleksiyonumda iki tane fes var. Bunlardan biri Türkiye’den diğeri de Mısır’dan” dedi. İsveçli muhabirin sorduğu, “Ankara’ya giderken fes takacak mısınız” sorusuna, “Biliyorsunuz fes Osmanlı İmparatorluğu döneminde vardı fakat sanırım Atatürk göreve gelince yasakladı. Yaratmak istediği modern Türkiye’ye uygun olmadığını düşündü” yanıtını verdi.

Billström, koleksiyonundaki şapkaları takmadığını belirterek, “Bu şapkaları hep takmıyorum. Genelde konuşulsun ve dikkat çeksin diye bu şapkaları biriktiriyorum” ifadesini kullandı.