İsveçli Büyükelçi Borgstam’dan Türkiye’nin AB üyeliğine yönelik açıklama

İsveç’in Yunanistan Büyükelçisi E. Johan Borgstam, Delphi Ekonomik Forumu’n öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Borgstam, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine de değindi.

Borgstam, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle ilgili yaptığı açıklamada, “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırganlığı ve sivillere ayrım gözetmeyen şiddeti, Avrupa’da barışı darmadağın etti.” dedi. İsveçli Büyükelçi; “Putin, Ukrayna halkının özgür ve demokratik geleceğini elinden almaya çalışıyor. Pozisyonumuz net: Avrupa güvenlik düzeni pazarlık konusu değil.”

‘AVRUPA’NIN GÜVENLİĞİ İÇİN ESAS OLAN…’

Borgstam sözlerini “Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü için ayağa kalkmak, bir bütün olarak Avrupa’nın güvenliği için esastır.” ifadelerinde bulundu.

İsveç’in tartışılan NATO üyeliği ile ilgili olarak ise, “İsveç de diğer devletler gibi kendi güvenlik seçimlerini yapma hakkına sahiptir. Bunlar, uluslararası hukukun ve Avrupa güvenlik düzeninin temel ilkeleridir. Bütün devletler birbirinin egemenliğine saygı göstermekle yükümlüdür” ifadelerinde bulundu.

AB, TÜRKİYE İLE DİYALOGA HAZIR

Borgstam, AB-Türkiye ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerine de değindi. İsveçli Büyükelçi, “İsveç, Doğu Akdeniz’de istikrarın ve güvenin sağlanması için geçtiğimiz yıl Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen kararları desteklemektedir. Bu konuda Türkiye ile işbirliğine ve karşılıklı çıkarlara dayalı bir ilişkinin geliştirilmesi hedefimizdir.” dedi. Borgstam, “Doğu Akdeniz’de gerilimi düşürmek kilit önemde.” diye de ekledi.

İsveçli Büyükelçi, AB, Türkiye ile yakınlaşmaya hazır olduğunu da vurgularken, “O zaman belirtildiği gibi, AB, daha önce ortaya konan koşullara tabi olarak, ortak çıkar alanında işbirliğini geliştirmek için aşamalı ve orantılı bir şekilde Türkiye ile ilişki kurmaya hazırdır” dedi.

AB’de güvenlik ve istikrara yönelik ortaya çıkan zorluklar ve ortak bir Avrupa savunmasının geliştirilmesinin cevap olup olmayacağı konusunda ise, “Dünya çapında geçerli olan güvenlik durumu, güçlü bir AB’ye duyulan ihtiyacın altını çiziyor.” dedi.