İsveçli gazeteci Nobel ödülünü iade ediyor

İsveç'in başkenti Stockholm'de Bosna soykırımını inkâr eden Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine tepki gösteren İsveçli gazeteci Christina Doctare, 1988 yılında Birleşmiş Milletler Barış Gücü sağlık ekibinde görev yaptığı için aldığı Nobel madalyasını iade edeceğini açıkladı.

Avusturyalı yazar Peter Handke’ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi tartışma yarattı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu çok önemli bir sınavdı ve bu Nobel'in de ne olduğunu ortaya koydu. Nobel kendini tüketmiş, kendini bitirmiştir. Nobel tamamiyle siyasi, ideolojik davranan bir kuruluş konumundadır. Benim için Nobel'in hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur" diyerek Türkiye'nin törene katılmayacağını ifade etmişti. Erdoğan, Türkiye'nin sözü geçecek tüm ülkeleri de konuyla ilgili haberdar ederek törene katılmamalarını özellikle istediklerini söylemişti. Söz konusu durum İsveç’in başkenti Stockholm’de de protesto edildi.

"Şu an tek hissettiğim utanç ve suçluluk"

BM Barış Gücü sağlık ekibinde 1988 yılında yaptığı hizmetler nedeniyle ekip olarak Nobel madalyası aldıklarını belirten Doctare, “İsveç Akademisi ile gurur duyuyordum ancak şu an tek hissettiğim utanç ve suçluluk” ifadesini kullandı.

Bosna katliamının olduğu dönemde orada bulunduğunu dile getiren Doctare, “27 yıl önce orada soykırıma şahit oldum. Nobel Edebiyat Ödülü’nün Bosna Hersek’te yaşanan soykırımı inkâr eden Peter Handke’ye verilmesinden dolayı Nobel madalyamı iade edeceğim" dedi.