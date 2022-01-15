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İsveçli otomobil üreticisi Volvo, Google ile iş birliği yaptı

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İsveçli otomobil üreticisi Volvo, Google ile iş birliği yaptı
İsveçli otomobil üreticisi Volvo, Google ile iş birliği yaptı

Son yıllarda daha fazla akıllı otomobil görmeye başladık ve bu kapsamda birçok otomobil üreticisi, teknoloji şirketlerinin yazılımlarından faydalanıyor.

İsveçli otomobil üreticisi Volvo, Google ile iş birliğine giderek, otomobillerini Google Asistan özellikli cihazlarla doğrudan entegre edeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu entegrasyonu sağlayan ilk otomobili üreticisi olmayı hedefleyen Volvo, kullanıcılarına Google Asistan'ın etkin olduğu ev ve mobil cihazlara sesli komutlar vererek arabalarındaki işlevleri kontrol etmelerine imkan tanıyacak.

UZAKTAN KONTROL EDİLEBİLECEK

Bu sayede kullanıcıların, Volvo otomobillerini Google hesaplarıyla eşleştirerek otomobillerinde doğrudan Google ile konuşabilecekleri ve otomobili ısıtmak veya kilitlemek gibi işlevleri uzaktan yönetebilecekleri aktarıldı.

Ayrıca, otomobilin şarj sürecinin başlaması gibi şarj planlaması dahil gelecekteki işlevleri planlama gibi bilgilere de ulaşım sağlanacağı belirtildi.

İş birliğine ilişkin konuşan Volvo Cars yöneticisi Henrik Green, "Google teknolojisini ve hizmetlerini otomobillerimizde tanıtan ilk otomobil üreticisiydik. Şimdi Google Asistan özellikli cihazlarla tam olarak entegre olan ilk üretici olacağız.

Bu, Google ile ortaklığımızın bir sonraki adımı. Bu entegrasyon, müşterilere evlerinde veya hareket halindeyken Google Asistan’a sahip herhangi bir kişisel cihaz üzerinden otomobillerini yönetme olanağı sağladığı için kullanıcı deneyimini daha da geliştiriyor." dedi.

İsveçli markanın, ayrıca tamamen elektrikliye geçiş hamlesini desteklemek için de otomobillerin Google Asistan ile entegrasyonunu hedeflediği belirtildi.

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