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İsveçli profesörden Türk öğrenciye ‘NATO’ bahaneli ayrımcılık

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İsveçli profesörün Türk öğrencinin staj başvurusunu, "Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya girişini engellediğini" iddia ederek reddetmesi, gönderdiği e-postayla ortaya çıktı.
İsveçli profesörden Türk öğrenciye ‘NATO’ bahaneli ayrımcılık

TRT World’ün haberine göre, İstanbul İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Fatma Zehra S, Avrupa Birliği (AB) hibe programı Erasmus+ kapsamında 2023 yazında Avrupa’da bir okulda staj yapmaya hak kazandı.

Öğrenci, 23 Kasım 2022’de Stockholm Üniversitesi’nde görev yapan Profesör Per Carlbring’in yönettiği araştırma projesinde yer almak istediğine dair akademisyene e-posta gönderdi.

Carlbring, staj başvurusuna “Sevgili Fatma, seni misafir etmek isterdim ancak Türkiye, İsveç’in NATO’ya girmesini engellediği için başvurunu reddetmek zorundayım. Üzgünüm.” şeklinde cevap verdi.

“BU CEVABI ALDIKTAN SONRA ŞOKE OLDUM”

Konuya ilişkin TRT World’e konuşan Fatma, yaşadıklarının “buz dağının görünen kısmı” olabileceğini ve üniversiteye başvuran diğer öğrencilerin de benzer yanıtı almış olabileceğini ifade ederek, “Bu cevabı aldıktan sonra şoke oldum. Bunu sindirmem uzun zamanımı aldı.” dedi.

Profesör Per Carlbring’den henüz resmi bir özür almadığını ve bu önlemlerin yeterli olmadığını vurgulayan Fatma, “Bu noktada bana bir özür göndereceğini umuyorum ama göndermedi ve bu konuda hayal kırıklığına uğradım. Bence bu davranış çocukça, ırkçı ve gerçekten uygunsuz.” değerlendirmesinde bulundu.

Fatma, yaşadığı olumsuz deneyime rağmen başvurusunun aynı üniversitenin psikoloji bölümünde farklı bir hoca tarafından kabul edildiğini ve bu yaz staja devam etmeyi planladığını söyledi.

ÜNİVERSİTEYE AYRIMCILIK ŞİKAYETİNDE BULUNDU

Söz konusu üniversiteye 5 Aralık’ta ayrımcılık şikayetinde bulunan öğrenci, raporda profesörün cevabının “politik düşüncelere dayandırıldığını” ve “ayrımcı bir tutum sergilediğini hatta tamamen ırkçı olduğunu” belirtti.

Stockholm Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Torun Lindholm Ojmyr, Fatma’ya olayla ilgili özür mektubu gönderdi.

Ojmyr, mektupta Profesör Carlbring’in davranışının uygunsuz ve yanlış olduğunu kabul ettiğini ve “eşit koşullarda eğitim ve İsveç Ayrımcılık Yasası” da dahil olmak üzere “bölümde ileriye dönük birkaç aktif önlemin planlandığını” aktardı.

Olaya ilişkin konuşan Stockholm Üniversitesi Psikoloji Departmanı Bölüm Başkanı Fredrik Jonsson da “Araştırma stajyeri olarak bizimle çalışmak isteyen öğrencilerden birçok başvuru alıyoruz. Bu başvuruların hepsini kabul edemiyoruz ancak herhangi bir talebin profesyonel bir şekilde yanıtlanmasını umuyoruz. Bu durumda, bu konuyu öğrenir öğrenmez harekete geçtik ve rutinimize göre ele aldık.” diye konuştu.

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