İsveç'te 'bir metre mesafe kuralı' yürürlüğe girdi

İsveç'te publarda, barlarda ve restoranlarda en az bir metre mesafe korunması kuralı yürürlüğe girdi.

İsveç Kamu Sağlığı Ajansı daha önce açıklanan resmi düzenlemelerde mesafe belirlememişti.

Ama yine de mekanlarda sosyal mesafe uygulanması, kalabalıklaşmaması için önlemler alınıyordu.

Mart ayında yürürlüğe giren, masaya servis, el yıkama kolaylarını içeren tedbirler ise hala geçerli.

İsveçli yetkililer, sosyal mesafe konusunda 'tutarsız tavsiyeler vermekle' eleştiriliyordu.

Bazı mekanlar, Kamu Sağlığı Ajansı dışında sağlık tavsiyesinde bulunan '1117' hizmetlerinin tedbirlerine uyup 'iki-metre-kuralı' kampanyası yürütüyordu. Bazı yerler ise müşteriler arasında yeterince mesafe sağlayamamakla suçlanıyordu.

Salı gününden itibaren yetkililerin, bir metre mesafe kuralına uymayan işletmeleri kapatma yetkisi bulunuyor.

Büyük şehirlerde denetime çıkan yetkililer aşırı kalabalık ve diğer sağlık kaygıları nedeniyle 40 mekanın geçici süreyle kapatılması talimatı verdi.