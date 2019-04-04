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İsveç’te cinsiyet değiştirmek isteyen genç kızların sayısı yüzde 1900 arttı.

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İsveç’te cinsiyetini değiştirmek için tedavi olmak isteyen genç kızların sayısı 2008-2017 yılları arasında yüzde 1900 arttı.
İsveç’te cinsiyet değiştirmek isteyen genç kızların sayısı yüzde 1900 arttı.

SVT Nyheter’in haberine göre 2008 yılında 10-19 yaşları arasında 28 kız cinsiyet hoşnutsuzluğu için tedavi görürken, 2017 yılında bu sayı 536’ye yükselmiş. Bu da yüzde 1900’lük bir artış anlamına geliyor.

 

Uzmanlar çoğu hastaya cinsiyet hoşnutsuzluğunun yanında kendine zarar verme, otizm ve anoreksiya gibi bazı yan teşhisler de konulduğunu belirtiyor. Cinsiyet değişimi sonrası ‘pişman’olan hastalar olsa da talepteki artış hızlanarak devam ediyor.

Doktor Anders Ryddelius, son yıllarda cinsiyet değiştirme tedavisi görmek isteyen genç sayısının her yıl yüzde 200 oranında arttığını belirterek “Şu anda 650 kadar vakamız var. Çünkü bu işin başında yılda belki beş belki on vakamız olurdu” diyor.

Cinsiyet değişimi yaşadıktan sonra pişman olan hastalara tramva tedavisi sağlayan Lundström merkezinden Lennart Fällberg, birçok gencin bu değişimin geri dönülemez olması sebebiyle pişman olduğunu belirtiyor.

 

Cinsiyet yeniden belirleme merkezinde 14 yaşında göğsünü aldıran bir genç kızı örnek olarak gösteren habere göre, tramva merkezine giden ‘pişmanlar’ grubunda 16 yaşın altında gençler bile var.

Fällberg tramva tedavisine ilişkin değerlendirmesinde şunları söylüyor: “Bu çocuklar daha 2013’te gelmeye başladı ve şu anda uzun vadede nasıl hissedeceklerine ilişkin yapılmış bir araştırma yok. Birçoğu birkaç yıldır tedavi görüyor ve şimdilik kimse onlara bu konuda bir yanıt veremez.”

Yakın döneme ilişkin bir veri olmadığı, fakat 1970’lerden 2019 yılına kadar cinsiyet değişimi geçiren hastalardan sadece 15’inin (yüzde 2.) pişman olduğu belirtiliyor.

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