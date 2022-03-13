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İsveç'te cinsiyetinden mutsuz olanların sayısı yüzde bin 500 arttı

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İsveç'te cinsiyetinden mutsuz olanların sayısı yüzde bin 500 arttı
İsveç'te cinsiyetinden mutsuz olanların sayısı yüzde bin 500 arttı

İsveç Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık ve Refah Kurumu'nun ruh sağlığı ve cinsiyet mutsuzluğu üzerine hazırladığı rapor, cinsiyet mutsuzluğu teşhisi konan genç sayısında büyük bir artış yaşandığını ortaya koydu.

Rapora göre doğumda cinsiyeti kadın olarak kaydedilen ve cinsiyet mutsuzluğu teşhisi konan 13-17 yaş aralığındaki genç sayısı son on yılda yüzde bin 500 arttı. Bu kişilerin çoğunda depresyon, anksiyete gibi ruhsal sorunlar da tespit edildi.

2008-2018 yıllrını kapsayan on yıllık dönemde, doğumda erkek olarak kaydedilen ve cinsiyet mutsuzluğu teşhisi konan 18-24 yaş aralığındaki kişilerin sayısındaki artış ise yüzde 400 olarak kayda geçti.

Artışın görmezden gelinemeyecek kadar yüksek olduğunu kaydeden yetkililer nedenini henüz bilinmediğine dikkat çekti.

Ülkede 2018 yılında yapılan bir araştırmada yaklaşık 6 bin kişiye cinsel mutsuzluk teşhisi konmuştu.

 

Cinsiyet mutsuzluğu nedir?

Bu terim bir kişinin biyolojik cinsiyeti ile cinsiyet kimliği uyuşmazlığından dolayı rahatsızlık ve sıkıntı yaşaması anlamına geliyor.

Cinsiyet mutsuzluğu bulunan kişilerde otizm, kendine zarar verme ve intihar eğilimlerinin genel nüfusa kıyasla daha sık görüldüğü ve bu kişilerin intihardan ölme riskinin daha yüksek olduğu biliniyor.

Ancak intihar riskinin psikiyatrik hastalık teşhisi konulanlarda daha fazla görüldüğünü hatırlatan rapor, intihar eğilimine yol açan nedenin ruhsal sorunlar mı yoksa cinsiyet mutsuzluğu mu olduğunun bilinmediğine dikkat çekiyor.

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