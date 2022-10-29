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İsveç’te Erdoğan’a hakaret eden sunucu istifa etti

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İsveç devlet televizyonu SVT'nin bir programında, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözlere ve fotoğraflara yer veren programın yapımcısı ve sunucusu Kristoffer Ahonen Appelquist, istifa ettiğini açıkladı.
İsveç’te Erdoğan’a hakaret eden sunucu istifa etti

Türkiye ile İsveç arasında NATO belirsizliği devam ederken dikkat çekici bir gelişme yaşandı. İsveç devlet televizyonu SVT’de TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içeren sözlere ve fotoğraflara yer veren programın yapımcısı ve sunucusu Kristoffer Ahonen Appelquist istifa ettiğini duyurdu.

Appelquist, SVT’ye yaptığı açıklamada, çok yıprandığını, bu yüzden programı bırakıp kanaldan ayrıldığını, bundan sonra zamanını ailesine ve çocuklarına ayıracağını söyledi.

SVT’de 30 Eylül’de Kristoffer Ahonen Appelquist’in yapımcılığını üstlendiği ve sunduğu “Satir” adlı komedi haber programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ağır hakaretler içeren sözlere ve fotoğraflara yer verilmişti.

Programa katılan terör örgütü PKK/YPG destekçisi Kadir Meral de Kürtçe sunduğu haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret etmişti. 

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