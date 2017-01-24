İsveç'te Facebook'tan toplu tecavüz yayını soruşturması: 3 erkek tutuklandı

İsveç'te üç erkek bir kadına tecavüz edildiği ve tecavüzün Facebook'ta canlı yayımlandığı iddialarıyla ilgili olarak tutuklandı

Videonun yayınlandığı Facebook grubunun 60 bine yakın üyesi olduğu öğrenilirken, İsveç emniyeti, elinde olaya ilişkin görüntü kaydı olanların polise başvurmasını istedi.

Soruşturma, 21 yaşındaki bir kızın Pazar sabahı polisi arayarak Facebook'taki bir kapalı grupta toplu tecavüz videosu gördüğünü söylemesiyle başladı.

Kızın anlattıklarına göre videonun sonunda bir erkek kadına "Tecavüz edildin" diyor ve gülüyor.

Polis videoyu başka pek çok kişinin de gördüğünü doğruladı.

OLAY’LA İLGİLİ ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, olayın ardından baskın yapılan bir apartmanda üç erkeğin gözaltına alındığını açıklamıştı. Yaşları 18 ila 24 arasında değişen 3 erkek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İsveç gazetesi Expressen'e konuşan görgü tanığı, videoda erkeklerden birinin kadının giysilerini yırttığını ve ardından üzerine yattığını söyledi.

Soruşturmayı yürüten Uppsala savcısı Magnus Berggren, "Elimizde bir takım görüntüler var ancak saldırının kendisini gösteren bir kayıt bulamadık" açıklamasını yaptı.

Berggren, elinde olaya ilişkin görüntü kaydı olanların polise başvurmasını istedi.

İsveç Devlet Televizyonu SVT'ye göre zanlılar polis eve vardığında da kamera kaydı almaya devam ediyorlardı.

Görgü tanığı ise, olay anında videoyu 60 kişinin izlediğini gördüğünü belirtti.

Facebook canlı yayını, site üzerinden aynı anda pek çok kişinin canlı yayımlanan bir videoyu izlemesini sağlıyor.

İnternet üzerinden başka görüntüler izleyen kişilerse İsveç medyasına, aynı kadını başka bir videoda da gördüklerini ve tecavüze uğramadığını söylediğini belirttiler.

Bazı görgü tanıkları ise İsveç medyasına, aynı kadının kendisine tecavüz edilmediğini söylediğini gösteren ikinci bir video gördüklerini söyledi. Ancak var olduğu iddia edilen bu görüntüde kadının bunu kendi iradesiyle söyleyip söylemediği belirsiz.