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İsveç'te hamile siyah kadını metrodan sürükleyerek çıkaran görevlilere öfke

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sveç'in başkenti Stockholm'de, iki güvenlik görevlisi hamile bir siyah kadını sürükleyerek metrodan çıkardı. Olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması kamuoyunda öfkeye neden oldu.
İsveç'te hamile siyah kadını metrodan sürükleyerek çıkaran görevlilere öfke

Yetkililer, kadının kızıyla beraber metroda biletsiz seyahat ederken yakalandığını söyledi.

Hotorget istasyonunda, güvenlik görevlileriyle tartıştıktan sonra trenden bir banka kadar sürüklenen hamile kadının kızı olayları ağlayarak izledi.

Yaralanan kadın muayene için hastaneye kaldırıldı.

Haklarında soruşturma açılan güvenlik görevlileri ise açığa alındı.

Lovette Jallow instagram fotoğrafıTelif hakkıLOVETTE JALLOW/INSTAGRAM Image captionLovette Jallow, Afrika kökenli İsveçlilerin gördüğü muamele ilgili tartışma başlattı

BBC'ye konuşan Stockholm Belediyesi'nin ulaştırma biriminden bir yetkili ise metrodaki görevlilerin "kamu işleyişini bozanları yakalamakla yükümlü olduklarını" söyledi.

Yetkili, "Bildiğimiz kadarıyla biletsiz yakalanan bir kadın, önce ceza ödemeyi reddediyor, sonra metroyu terk etmesi talep edildiğinde de bunu da kabul etmiyor. Bunun üzerine güvenlik görevlileri, kendisine metrodan çıkmak için eşlik etmeye çalışırken çığlıklar atmaya başlayıp direniyor" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan video, İsveç'te özellikle ırkçılıkla ilgili tartışmalara yol açtı.

Gazeteci ve aktivist Lovette Jallow, Afrika kökenli İsveçlilerin "etnik kimlikleri nedeniyle hedef alınıp kötü muamele gördüklerini" söyledi.

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