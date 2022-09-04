İsveç’te kritik seçim öncesi Türkiye tartışması

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında NATO'ya girmek isteyen İsveç ile Türkiye arasında yaşanan gerilim sonrasında sıcak bir gelişme yaşandı.

Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini veto etmesi sonrasında Haziran ayında İspanya’da yapılan NATO Liderler Zirvesi’nde ikna edilmesi sonrasında İsveç’te gündem değişmiyor…

Türkiye’nin İsveç’i terör örgütlerine destek verdiği ve terörle mücadelede Ankara ile işbirliği yapmamakla suçladığı Stockholm yönetiminin NATO üyeliği için anlaşma yapması, 11 Eylül’de sandığa gidecek ülkede tartışılmaya devam ediliyor. İsveç’te koalisyon hükümetin ortaklarından Sol Parti, anlaşmaya imza atan Sosyal Demokratlar’a ateş püskürdü.

Haziran ayında İspanya'nın başkenti Madrid'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le gerçekleştirilen dörtlü görüşmenin ardından Ortak Bildiri imzalandı. Memoranduma Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linde imza attı.

Terör örgütü PKK’nın paçavralarıyla poz vererek hem Ankara’nın hem de Sosyal Demokratlar’ın tepkisini çeken Sol Parti’nin sözcülerinden Hanna Gunnarsson, seçim öncesinde açıklamalarda bulundu.

YEŞİLLER DE DESTEK ÇIKTI

Gunnarsson, “Hükümetin basitçe Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son hafta ve aylardaki taleplerine boyun eğmesi çok endişelendiriyor” dedi. Sveriges Radio’ya konuşan Gunnarsson’a benzer bir açıklama da merkez sol partisi Yeşiller’den geldi.

Yeşiller’den Maria Ferm, “Erdoğan, İsveç’i yönetmemeli” dedi.

11 Eylül’de seçime hazırlanan İsveç’te aşırı sağcı İsveç Demokratları’nın mülteci sorunu ve suç oranının artmasıyla birlikte anketlerde yükselişe geçtiği görülüyor. Koalisyonun büyük ortağı Sosyal Demokratlar’ın nasıl performans sergileyeceği ise hem İsveç’te hem de Avrupa’da yakından takip ediliyor.