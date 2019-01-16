  • BIST 93.511
  • Altın 223,453
  • Dolar 5,3884
  • Euro 6,1388
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

İsveç'te, Müslümanlara hakaret eden politikacıya ceza

» »
sveç'in Södertälje kentinde yaşayan aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi üyesi yerel politikacı, İslam'a ve Müslümanlara hakaret ettiği gerekçesiyle 40 gün hapis cezasına çarptırıldı.
İsveç'te, Müslümanlara hakaret eden politikacıya ceza

Expo gazetesinin haberine göre, göçmen karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi üyesi siyasetçi, ırkçı bir grubun Facebook hesabından "Tüm Müslümanlar teröristtir" şeklinde ifadeler paylaştı.

Paylaşımında ''nefret suçu'' işlediği gerekçesiyle aşırı sağcı siyasetçi hakkında dava açıldı.

 

Södertälje Mahkemesinde yargılanan siyasetçi, 40 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, 40 gün hapis cezasını paraya çevirerek sanığın 2 bin kron (190 avro) para cezası ödemesine hükmetti.

İtirazı değerlendiren Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin kararını onadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 110 metrelik kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuğu bulmak için zamana karşı yarış15 Ocak 2019 Salı 09:23
  • Polonya'da sahnede bıçaklanan belediye başkanı hayatını kaybetti (video)14 Ocak 2019 Pazartesi 16:50
  • Macron’dan "Ulusal Müzakere" girişimi14 Ocak 2019 Pazartesi 13:18
  • AP milletvekillerinden İngilizlere "Brexit’ten vazgeçin" çağrısı14 Ocak 2019 Pazartesi 13:16
  • Belediye Başkanını sahnede bıçakladılar14 Ocak 2019 Pazartesi 10:23
  • Yunanistan'da koalisyon çöktü14 Ocak 2019 Pazartesi 09:34
  • Fransız gazeteciler Sarı Yelek protestosunda (VIDEO) şiddetle dövüldü13 Ocak 2019 Pazar 23:00
  • Belçika plastik poşet kullanımını tamamen yasaklamaya hazırlanıyor13 Ocak 2019 Pazar 22:57
  • Yunanistan’ın "Makedonya sorunu" nedir?13 Ocak 2019 Pazar 21:11
  • Öğretmenler Yunanistan'da devlet televizyonunu işgal etti13 Ocak 2019 Pazar 18:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti