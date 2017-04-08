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İsveç'teki kamyonlu saldırıda 4 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı

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İsveç'teki kamyonlu saldırıda 4 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı
İsveç Başbakanı Stefan Löfven, Stockholm'ün merkezinde kamyonla düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Löfven, Başbakanlıkta yaptığı açıklamada, Stockholm'deki kamyonlu saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Başbakan, bir kamyonun büyük bir mağazaya dalması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırıyla ilgili şüpheli bir kişinin gözaltına alındığını belirten Löfven, olayın her yönüyle araştırıldığını ve ülke sınırlarında gümrük kontrolleri başlatıldığını dile getirdi.

Teröristlerin hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacağını vurgulayan Löfven, olayda hayatını kaybeden masum insanların acısını paylaştığını bildirdi.

Bu arada, Emniyet Müdürlüğünde, basına açıklamada bulunan polis sözcülerinden Jan Evensson, saldırıyla bağlantılı olarak Stockholm'ün Mersta ilçesinde bir kişinin gözaltına alındığını ifade etti. Gözaltına alınan şüphelinin eşkalinin, polis tarafından basına dağıtılan fotoğraftaki kişiyle benzerlik gösterdiğini bildiren Evensson, şüphelinin sorgusunun devam ettiğini aktardı.

Öte yandan, İsveç devlet televizyonu SVT, saldırıda kullanılan kamyonun bir bira fabrikasından çalındığını belirtti. Stockholm'ün trafiğe kapalı, en işlek caddesi olan Drottninggatan'da (Kraliçe Caddesi) yaşanan saldırıda kamyonun cadde üzerindeki Ahlens adlı mağazaya daldığı bildirildi.

Görgü tanıkları, olay yerinde yüzlerce kişinin bulunduğunu ve insanların kaçmaya çalıştığını fakat bazı kişilerin kamyonun altında kalarak can verdiğini söyledi.

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