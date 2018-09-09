  • BIST 93.274
  • Altın 245,635
  • Dolar 6,3775
  • Euro 7,3714
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

İsveç’teki seçimlerde aşırı sağcıların oylarını artırması bekleniyor

» »
İsveç’te bugün parlamento seçimleri yapılıyor. Kamuoyu yoklamalarına göre, aşırı sağcı parti İsveç Demokratları'nın oylarını artırması bekleniyor.
İsveç’teki seçimlerde aşırı sağcıların oylarını artırması bekleniyor

İsveç'te bugün parlamento seçimleri yapılıyor. TSİ 09.00'da açılan sandıklar saat 21.00'da kapanacak. Yaklaşık 7,5 milyon seçmenin olduğu İsveç'te ilk tahmini sonuçların sandıkların kapanmasından sonra alınması bekleniyor.

Seçimler öncesinde yapılan kamuoyu yoklamaları, iktidarda bulunan sosyal demokrat Başbakan Stefan Löfven'in seçimlerden birinci parti olarak çıkacağını gösteriyor. Ancak anketlere göre, Löfven'in geçen seçimlerde yüzde 31 olan oy oranının yüzde 25'e düşeceği tahmin ediliyor.

Aşırı sağcı İsveç Demokratları'nın (SD), oyların yüzde 20'sini alarak, sandıktan ikinci parti olarak çıkması bekleniyor. 2014 yılında yapılan seçimlere göre, aşırı sağcıların oylarını yaklaşık 7 puan artırabileceği belirtiliyor. Fakat ülkede yapılan seçim anketlerinde sonuçların birbirinden farklılık gösterdiğine dikkat çekiliyor.

Schweden Stockholm Parlamentswahl (Reuters/I. Kalnins)

Yaklaşık 7,5 milyonun seçmenin olduğu İsveç'te aşırı sağcıların oylarını artırması bekleniyor

1988 yılında kurulan İsveç Demokratları, seçim kampanyasını hükümetin göç politikasından memnun olmayan İsveçlilerin kaygıları üzerinden yürüttü. İsveç'te ekonomik gelişmeye, işsizlik oranın düşük olmasına rağmen, halkın bazı kesimlerinde geleceğe dönük kaygılar yaşanıyor. İsveç Demokratlarının da bu kaygıları kendi çıkarları doğrultusunda kullandığı ifade ediliyor. 2015 yılından beri İsveç'e yaklaşık 300 bin mülteci geldiği belirtiliyor. İsveç, nüfusuna oranla Avrupa'da en çok mülteci kabul eden ülke durumunda bulunuyor.

Olası hükümet seçenekleri

İsveç'te yeni hükümetin kurulmasının haftalar sürebileceğine dikkat çekiliyor. Sosyal demokratların oylarının düşmesi halinde, Yeşiller ile koalisyon kurmak için tahmini 349 sandalyeli parlamentoda yeterli çoğunluğu sağlayamayacağı belirtiliyor. Avrupa Birliği karşıtlığı ile bilinen İsveç Demokratları ile koalisyon kurulmasına bütün partiler karşı çıkıyor. Aşırı sağcıların oylarını artırması nedeniyle, muhafazakâr ve liberal partilerin katılımı ile dörtlü bir koalisyon kurulmasının ise pek mümkün görünmüyor. Bu durumda, sosyal demokratların azınlık hükümeti kurmak zorunda kalabileceğine işaret ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Rus otomobil üreticileri, Türkiye'yle ticarette doları bırakıyor04 Eylül 2018 Salı 10:51
  • Amsterdam'daki bıçaklı saldırgan Hollanda, İslam'a hakaret ettiği için yaptım04 Eylül 2018 Salı 09:54
  • AB'den Çin'de üretilen güneş panellerine yeşil ışık03 Eylül 2018 Pazartesi 23:04
  • Avrupa Birliği’nden İngiltere’nin Brexit planına veto03 Eylül 2018 Pazartesi 14:21
  • Ege'yi yüzerek geçen Suriyeli genç, tutuklandı03 Eylül 2018 Pazartesi 09:24
  • Erdoğan'dan Kırgızistan'da önemli FETÖ mesajı!02 Eylül 2018 Pazar 18:09
  • İran'da bir evde 3 bin akrep ele geçirildi!02 Eylül 2018 Pazar 18:06
  • Tren seferlerini iki gün durduran fare, müzede sergilenecek02 Eylül 2018 Pazar 13:46
  • Chemnitz’te hayat duracak01 Eylül 2018 Cumartesi 18:30
  • Kazakov: Zaharçenko cinayeti, Ukrayna Özel Operasyon Kuvvetleri tarafından organize edildi01 Eylül 2018 Cumartesi 17:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti