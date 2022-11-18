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İsveç'ten Irak'a iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için 10 milyon dolar bağış

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İsveç, iklim değişikliğinin etkilerini azaltma çabalarına destek vermek için Irak'a 10,2 milyon dolar bağışta bulundu.
İsveç'ten Irak'a iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için 10 milyon dolar bağış

Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre Irak Tarım Bakanlığı Vekili Misak Abdulhüseyin, İsveç'in iklim değişikliğinden en çok zarar gören ülkelere yaptığı uluslararası yardımlar kapsamında Irak'a destek olduğunu belirtti.

Abdulhüseyin, 10,2 milyon dolarlık bağışın ülkenin orta ve güney kesimlerinde yerel halkın akıllı tarım programları geliştirmesine yardımcı olmak, su kullanımının iyileştirilmesi ve çiftçilerin ayakta kalma mücadelesine destek için kullanılacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Irak Temsilcisi Salah el-Hac Hasan, hibe anlaşmasının FAO'nun iş birliğinde İsveç'in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom'un katılımıyla başkent Bağdat'ta imzalandığını ifade etti.

Hasan, bağışın akıllı su kullanımı, yeni tarım teknikleri, yerel üretimin sorunsuz geliştirilmesi aracılığıyla iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması için önemli olduğunu belirtti.

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