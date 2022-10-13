İsveç’ten NATO üyeliğiyle ilgili açıklama

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, bu yıl İsveç'in Finlandiya ile aynı anda NATO üyesi olacağını umut ettiğini söyledi.

İsveç resmi haber ajansı TT’ye İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda açıklamalarda bulunan Linde, “İsveç’in 2023’ten önce Finlandiya ile aynı anda NATO’ya üye olmasını umut ediyorum.” dedi.

Türkiye ile İsveç arasında devam eden NATO görüşmelerine de değinen Linde, “Türk hükümetinin bizim NATO üyeliğimize başvurumuzu Meclislerine sunması gerekiyor. Onlar Madrid’de imzaladığımız Üçlü Muhtıra uygulamasının sonuçlarını görmek istediklerini ve ana sorunun terörle mücadele olduğunu söylüyorlar ve biz de bunun üzerinde çalışıyoruz. Türkiye iade talepleri sunuyor. Biz de iadeleri kendi mevzuatımıza ve Avrupa sözleşmesine uygun olarak ele alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE ONAYI UZATABİLİR’

Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğinin onaylanmasını gelecek yaza kadar uzatmasının olasılık dahilinde bulunduğunu aktaran Linde, “Bu, hesaplara dahil etmek gereken bir olasılık. Bu nedenle ABD’den, İngiltere’den, İskandinav ülkelerinden ve birkaç diğer ülkeden aldığımız güvenlik garantileri çok ama çok önemli.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Finlandiya’nın NATO üyeliğine daha sıcak baktığı yönünde görüşlere de işaret eden Linde, Finlandiya’nın NATO’ya yalnız girmek istemeyeceğini, İsveç ile beraber NATO’ya aynı anda girmek isteyeceklerini ve böyle olacağına inandığını kaydetti.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi’nde 28 Haziran’da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı. Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma’nın ilk toplantısı 26 Ağustos’ta Finlandiya’nın Vantaa kentinde yapılmıştı.

İsveç Adalet Bakanlığından bir heyet de 5-6 Ekim’de Ankara’da Adalet Bakanlığı yetkilileri ile toplantı gerçekleştirmişti.