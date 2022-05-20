İsveç’ten PKK açıklaması

Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine itirazlarıyla ilgili tartışmalar sürerken İsveç’ten konuya dair dikkat çeken bir açıklama geldi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye’nin İsveç’i PKK’ya destek vermekle suçlamasının ardından İsveç hakkında “dezenformasyon” yapıldığını savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta içinde NATO’ya adaylık başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya’nın PKK ile FETÖ terör örgütlerine destek olduğunu ifade ederek askeri ittifaka üyeliklerine karşı çıkacağını söylemişti.

Linde, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “İsveç ile ilgili çok yayılan #dezenformasyon sonrasında hatırlatmak isteriz ki 1984’te Olof Palme hükümeti PKK’yı Türkiye’den sonra terör örgütü olarak tanıyan ilk ülkedir” dedi. Linde “Avrupa Birliği bu adımı 2002’de attı… Bu görüşümüzde herhangi bir değişiklik yok” açıklamasında bulundu.

FAHRETTİN ALTUN YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’nin, “İsveç’in PKK’yı terör örgütü olarak tanıyan ilk ülke olduğu” şeklindeki paylaşımına, “Dezenformasyonla mücadele adı altında dezenformasyon yapıyorsunuz.” sözleriyle yanıt verdi.

Altun, İsveç’in, Türkiye’de intihar saldırıları başta olmak üzere birçok saldırı gerçekleştiren teröristlere silah verdiğini de vurguladı.

Erdoğan, bugün de İsveç ve Finlandiya'ya yönelik sert açıklamalarını sürdürerek “Kimse kusura bakmasın bu terör örgütlerinin NATO'ya girmesine evet diyemeyiz” demişti.

Bir ülkenin NATO’ya üye olabilmesi için var olan 30 üyenin tamamının onayını alması gerekiyor.