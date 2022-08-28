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İsveç’ten terör örgütü itirafı: Sebebi o fotoğraf

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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Sol Partinin 3 milletvekilinin terör örgütü PKK'nın sözde paçavralarını sallamasıyla Türkiye ile NATO müzakerelerinin daha zorlaştığını söyledi.
İsveç’ten terör örgütü itirafı: Sebebi o fotoğraf

Gotland Adası’nda askeri birliği gezen Linde, Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada, “Türkiye ile yapılan NATO müzakereleri, Sol Parti milletvekillerinin terör örgütü PKK’nın bayrağını sallamalarından sonra daha da zorlaştı. Türk medyası sürekli bunu ve buna benzer olayları gündeme getiriyor. İsveç kanunlarına göre bunların ifade özgürlüğü olduğunu dile getiriyoruz. Fakat bunun hükümet için çok uygunsuz bir durum olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in imzaladığı mutabakat kapsamında 26 Ağustos’ta Finlandiya’nın Vantaa kentinde düzenlen Daimi Ortak Mekanizma’nın ilk toplantısını değerlendiren Linde, “Toplantı ilk önce İsveç’te yapılacaktı, bazı pratik nedenlerden dolayı Finlandiya’ya taşındı. Bu toplantıda terörle mücadelede daha yakın iş birliği ile ilgili olan bu anlaşmayı uygulamak için yapılan çalışmalar gözden geçirildi” dedi.

İsveç İhracat Kredi Kurulunun (EKN) Türkiye’de bir altyapı şirketine 3 milyar kron kredi verme kararını da değerlendiren Linde, bunun tamamen koşul ve kanunlara uygun olduğunu aktardı.

Sol Parti Milletvekilleri Daniel Riazat, Momodou Malcom Jallow ve Lorena Delgado Varas, Visby kentinde 7 Temmuz’da, terör örgütü YPG/PKK’yı simgeleyen bez parçalarıyla fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmıştı.

BAŞBAKAN KINAMIŞTI

Bunun üzerine Başbakan Andersson, Sol Parti milletvekillerinin terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla poz vermesini kınamıştı.

Andersson, İsveç devlet televizyonu SVT’ye verdiği demeçte, 11 Eylül’de yapılacak genel seçimden sonra terör örgütü PKK’nın sözde paçavralarını sallayan Sol Parti ile ortaklık yapmayı düşünmediklerini söylemişti.

 

Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, PKK’nın elinde çok sayıda masumun kanı olduğunu belirterek “PKK, 1984’te Olof Palme hükümeti tarafından terör örgütü olarak tanındı.” ifadesini kullanmıştı.

Sol Parti milletvekillerinin görüntülerini “kabul edilemez” olarak nitelendiren Johansson, partiye PKK eylemlerini bırakma çağrısında bulunmuştu.

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