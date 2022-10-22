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İsveç’ten Türkiye’ye NATO Mektubu

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İsveç’ten Türkiye’ye NATO Mektubu
İsveç’ten Türkiye’ye NATO Mektubu

Aftonbladet gazetesi, Kristersson’un ülkesinin Ankara Büyükelçiliği aracılığı ile TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dün bir mektup gönderdiğini duyurdu.


Mektupta Kristersson’un, “Umarım kısa süre içinde sizinle NATO konusunda ayrıntılı bir görüşme yapabiliriz. Size uygun olur olmaz Ankara’ya gelmeye hazırız” ifadesini kullandığı ifade edildi.


Mektupta Türkiye’nin endişelerini ciddiye aldıklarını aktaran Kristersson’un “Türkiye’nin güvenlik sorunlarını çok ciddiye alıyoruz ve terör örgütü PKK ve diğer terör örgütleri ve bunların kollarından gelen tehditler de dahil olmak üzere terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede iş birliği yapmak istiyoruz” ifadelerine yer verdiği aktarıldı.


TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, “İsveç’in yeni başbakanı randevu talebinde bulundu. Arkadaşlarımıza ‘Randevu verin, gelsin’ dedim. Ülkemizde kendisiyle bu konuları da görüşürüz. Bizim bu noktadaki düşüncemiz değişmedi. Bu tür cezai müeyyidelere çarptırılmış olan bu teröristleri bunların yakalayıp bize vermeleri lazım. Bunlar bize verilmediği sürece parlamento aşamasında bu iş yürümez. Şu andaki yeni Başbakan’ın yaklaşım tarzı, terörle ve teröristlerle mücadeleden yanadır” değerlendirmesinde bulunmuştu.

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