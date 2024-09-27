İşveren asgari ücrete itiraz etti!

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, belirlenen yeni asgari ücret olan net 35 bin 180 TL ve brüt 40 bin 436 TL'ye itiraz etti

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, belirlenen yeni asgari ücret olan net 35 bin 180 TL ve brüt 40 bin 436 TL'ye itiraz etti. İşverenler, bu asgari ücret seviyesinin rekabet edebilirliklerini olumsuz etkilediğini ve daha yüksek bir ücretin rekabet gücünü tamamen ortadan kaldıracağını savunuyor. İtiraz süresi sona erdikten sonra, Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın davetiyle bir araya gelecek.

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