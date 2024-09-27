İşveren asgari ücrete itiraz etti!

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, belirlenen yeni asgari ücret olan net 35 bin 180 TL ve brüt 40 bin 436 TL'ye itiraz etti. İşverenler, bu asgari ücret seviyesinin rekabet edebilirliklerini olumsuz etkilediğini ve daha yüksek bir ücretin rekabet gücünü tamamen ortadan kaldıracağını savunuyor. İtiraz süresi sona erdikten sonra, Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın davetiyle bir araya gelecek.
Anahtar Noktalar
- Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, yeni belirlenen asgari ücrete itiraz etti.
- Yeni asgari ücret net 35 bin 180 TL ve brüt 40 bin 436 TL olarak belirlenmiştir.
- İtiraz, geçerli olan 10 günlük süre zarfında yapılmıştır.
- İşverenler, asgari ücretin rekabet edebilirliklerini zorladığını ifade etmektedir.
- Rekabet gücünün tamamen ortadan kalkabileceği gerekçesiyle itirazda bulundular.
- Asgari Ücret Saptama Komisyonu, itirazı değerlendirmek üzere toplanacak.
- İşveren tarafı, asgari ücretin belirlendiği toplantıya katılmamıştır.
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