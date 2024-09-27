  • BIST 9744.41
  • Altın 2935.914
  • Dolar 34.1738
  • Euro 38.1784
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAFilistin lideri Abbas BM Genel Kurulu'na seslendi: 'Gazze'nin tek karışını bile İsrail'e vermeyeceğiz'

İşveren asgari ücrete itiraz etti!

» »
Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, belirlenen yeni asgari ücret olan net 35 bin 180 TL ve brüt 40 bin 436 TL'ye itiraz etti
İşveren asgari ücrete itiraz etti!

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, belirlenen yeni asgari ücret olan net 35 bin 180 TL ve brüt 40 bin 436 TL'ye itiraz etti. İşverenler, bu asgari ücret seviyesinin rekabet edebilirliklerini olumsuz etkilediğini ve daha yüksek bir ücretin rekabet gücünü tamamen ortadan kaldıracağını savunuyor. İtiraz süresi sona erdikten sonra, Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın davetiyle bir araya gelecek.

Anahtar Noktalar

  • Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, yeni belirlenen asgari ücrete itiraz etti.
  • Yeni asgari ücret net 35 bin 180 TL ve brüt 40 bin 436 TL olarak belirlenmiştir.
  • İtiraz, geçerli olan 10 günlük süre zarfında yapılmıştır.
  • İşverenler, asgari ücretin rekabet edebilirliklerini zorladığını ifade etmektedir.
  • Rekabet gücünün tamamen ortadan kalkabileceği gerekçesiyle itirazda bulundular.
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu, itirazı değerlendirmek üzere toplanacak.
  • İşveren tarafı, asgari ücretin belirlendiği toplantıya katılmamıştır.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava nasıl olacak:?27 Eylül 2024 Cuma 08:32
  • Baf'ta müebbet hapis cezası olan katil firar etti26 Eylül 2024 Perşembe 20:47
  • EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu: AKSA Kalecik Tesisleri zehirli duman saçıyor!26 Eylül 2024 Perşembe 20:34
  • Ayşe Öztabay: Çocukların eğitiminden alınan her gün insan haklarına aykırı harekettir26 Eylül 2024 Perşembe 17:19
  • Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, görev dağılımını gerçekleştirdi26 Eylül 2024 Perşembe 17:11
  • “Kıbrıs’ta Çözüm Ekseninde Ekonomi Paneli” gerçekleştirildi26 Eylül 2024 Perşembe 17:08
  • Baf pelikanının gerçek hikayesi26 Eylül 2024 Perşembe 16:56
  • T&T’den açıklama: Zararda değiliz, kârdayız!26 Eylül 2024 Perşembe 16:35
  • UBP’nin Parti Meclisi üyeleri açıklandı26 Eylül 2024 Perşembe 16:34
  • Özçınar, Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği Başkanı Taghiyev ve Heyeti ile Bir Araya Geldi26 Eylül 2024 Perşembe 14:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti