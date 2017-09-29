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İşveren ve avukatından DEV-İŞ’e: Vazgeç!

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İşveren ve avukatından DEV-İŞ’e: Vazgeç!
Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, gündemi meşgul eden kaçak çalıştırma konusuyla ilgili olarak bugün bir basın açıklaması daha yayımladı. Açıklama şöyle:

Kamuoyunda infial yaratan Mağusa’daki emek sömürüsü olayında dün yaptığımız açıklama ile yargılanan Kamerun’lu Chentue Veronik’e sahip çıktığımız ve davada hukuki olarak taraf olacağımızı açıklamıştık. Bu açıklamamızın ardından ise ne yazık ki gerek etik gerekse de manevi olarak hoş olmayan tavırlarla karşılaştık. DEV-İŞ olarak yaşananları deşifre ederek sizlerle paylaşmayı görev biliriz.

Bu anlamda, dün hali hazırda emek sömürüsüne maruz kalan Veronik’i savunan avukat Ramadan Sanıvar, sendikamız yetkililerini arayarak bu davada taraf olmamamızı isteyerek sendikamızın avukatlarından olan Özgür Dayıoğlu ile iş birliği yapmayacağını söyledi. Bugün avukatımız Özgür Dayıoğlu ile planladığımız cezaevi ziyaretini ise yapmamız durumunda bizi Baro’ya şikayet edeceğini söyleyerek, ‘siz sadece kızın okul parasınız ödeyiniz. Dava sürecinde sizin hukuki desteğinize ihtiyacım yoktur, DEV-İŞ ile işbirliği yapmayacağım” diyerek bizden davadan uzak durmamızı istedi.

Fakat yaşananlar bunula da kalmış değildir. Bugün ise gün içerisinde Zizzi Pizza’nın sahibi Cenk Akay yine sendika yetkililerini arayarak, bu davadan vazgeçmemizi, kendisinin zaten Veronik’i savunması için Ramadan Sanıvar’ı yönlendirdiğini söyledi. Yani Zizzi Pizza’da emek sömürüsüne uğrayan, ardından da mahkemelik olan Kamerun’lu Chentue Veronik’in savunmasını yine Zizzi Pizza’nın sahibinin yönlendirdiği avukat yapmaktadır.

Zizzi Pizza’nın sahibi de tutulan avukat da DEV-İŞ üzerinde baskı kurmaya çalışarak bizi dava sürecinden uzak tutmaya çalışmaktadırlar. Bundan daha da kötüsü, bizzat emek sömürüsünü uygulayan Zizzi Pizza, mağdur ettiği kızı kendi yönlendirdiği avukat olan Ramadan Sanıvar ile savunacağını belirtmektedir.

Bu noktada tüm bu yaşananlar sürecin mesleki etik ilkelerine göre ilerlemediği şüphesi doğurmaktadır. Fakat öte yandan da sendikamız süreçten uzak tutulmaya çalışılmaktadır. Bu korku, bu çekince nedir? Eğer ortada bir sömürü veya hak ihlali yoksa, neden davadan uzak tutulmaya çalışılıyoruz? Burnumuza kötü kokular gelmektedir. Peşini bırakmayacağız!

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