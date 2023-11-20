İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Arhun: Yeni asgari ücret tartışmaları erken başladı

Maliye Bakanı Berova’ın Ocak ayı için işaret ettiği yüzde 48,5’lik hayat pahalılığı orana da değinen Arhun, “Hayat pahalılığının Ocak ayında yüzde 48,5’u bulması mümkün değil” dedi.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’nın Kıbrıs Postası TV’de Ocak ayı için açıkladı yüzde 48,5’lik artış yeni asgari ücretin ne kadar olacağı yönündeki tartışmaların fitilini ateşledi…

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), 9 Kasım 2023 tarihinde Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun resmi olarak masaya çağırılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yazılı talepte bulunurken, hükümet kanadı ise henüz bu talebe karşılık vermedi.

“YENİ ASGARİ ÜCRET TARTIŞMALARI ERKEN BAŞLADI”

İşverenler Sendikası ile işçi kanadının aksine masanın yılın üçüncü asgari ücretini belirlemek için toplanmanın hata olacağını söylüyor… Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, yeni asgari ücret tartışmalarının erken başladığını ifade etti.

“HAYAT PAHALILIĞININ OCAK AYINDA YÜZDE 48,5’U BULMASI MÜMKÜN DEĞİL”

Bakan Berova’nın yaptığı açıklamaların ortalığı karıştırdığını ve tartışmaları tetiklediğini öne süren Arhun, “Hayat pahalılığının Ocak ayında yüzde 48,5’u bulması mümkün değil” dedi.

Arhun, asgari ücretin erken zamanda konuşulmaya başlamasını piyasa açısından doğru bulmadıklarını ifade ederek, “Ne zaman ücretler konuşulmaya başlanırsa piyasada bir fiyat çalkalanması oluyor” diye konuştu.

“12. AYDA YILIN 3. ASGARİ ÜCRETİNİ BELİRLEMENİN BİR GEREĞİ VAR MI?”

“12. ayda yılın 3. asgari ücretini belirlemenin bir gereği var mı” diye soran Arhun, asgari ücretin şimdi belirlenmesi durumunda Bakanlar Kurulu’nun vergi dilimleri yeniden ele almak zorunda kalacağını söyledi.

Arhun, şu aşamada komisyonu toplantıya çağırmayı 'hata' olarak yorumlayarak, “Bu sefer yeniden piyasa çalkalanacak. Eğer komisyon toplanacaksa 2024’ün Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti için belirlemek için toplanmalıdır” açıklamasında bulundu.

“TOPLANTIYA KATILMA KONUSUNDA DURUMA GÖRE HAREKET EDECEĞİZ”

İşçi tarafının masayı toplama çağrısını de değerlendiren Arhun, “2023’ün üçüncü asgari ücretini belirlemek için toplanma konusunda duruma bakacağız. Kesin bir şey söyleyemem. Fakat 2024’ün ilk asgari ücretini belirlemek için toplanacaksak davete icabet ederiz” dedi.