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İşverenler Sendikası Başkanı Sungur: “işveren olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız”

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İşverenler Sendikası Başkanı Sungur: “işveren olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız”
İşverenler Sendikası Başkanı Sungur: “işveren olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız”

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur, son günlerde t dünyanın bugüne kadar pek alışık olmadığı bir süreçten geçtiğini, ülkelerin ve  KKTC ekonomisinin bundan etkilenmeye başladığını, bu durumda alınacak tedbirler ve önlemler için Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası olarak ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını açıkladı.

“SAĞLIK ALANINDA ALINAN TEDBİRLERİ SELAMLIYORUZ” 

Sungur, yazılı açıklamasında, sağlık alınanda alınan tedbirlerle ilgili olarak “Başbakanlıkta kurulan Bilim Kurulunu ve onların vereceğe kararlara sonuna kadar güveniyoruz” dedi.

“ANCAK EKONOMİK TEDBİRLER YETERSİZ KALDI”

Başkan Sungur, “Şu ana kadar her şey ay başına göre hesaplanıyor. Ama bu iş ay başında bitmeyecek ki. Bu işin etkileri belli ki aylarca devam edecek. O yüzden tedbirlerinizi buna göre almak zorundasınız” uyarısında bulundu.  

Sungur “Böylesine belirsiz bir ortamda, vatandaş ve esnaf ‘ben kiramı nasıl öderim, çalışanlarımı nasıl öderim, elektriğimi suyumu nasıl öderim’ diye düşündüğü bir ortamda Maliye Bakanı çıkıyor ve tüm muhasebecilere ‘müşterileriniz vergilerini devlete ödesin’ diyor.” ifadelerini kullandı.  

“FONLARIN ACİLEN DEVREYE ALINMASI GEREKİYOR”

Hükümetin yapması gerekenler konusunda uyarılarda bulunan Sungur, yaşam normale döndükten sonraki çek ödemelerinin 3 ay sonraya uygulamaya girmesi, faiz ödemesi ve kredi taksitlerinin 1 yıl ötelenmesi (bu konuda gerekirse sigorta mevduat fonu kullanılabilir), işverenlerin ise bu yapılan desteklere karşılık işçilerinin maaş ve sigortalarını düzenli yatırması, IDM Fonunun salgınla ilgili yaşamı rahatlatmak ve SSK’nın işçilere ödeme yapabilmesi gerekirse kullanılması, IDM fonunun bir bölümünün karantina merkezi oluşturmak ve yatak sayısını artırma için ayrılması önerilerini yaptı.

Sungur şöyle devam etti:

“Bugün hükümetin yapması gereken en önemli şey şu an Merkez Bankası’nda bulunan fonların derhal kullanılmasıdır. Bizim işverenler olarak biriktirdiğimiz bir fon var mesela. Bu fonda şu an 300 Milyon liramız var. Hani şu son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının asgari ücretten ayrı olarak işçilere ödeyeceğini söylediği 200 liraların kullanılacağı fon.  

Şimdi burada öncelik değişmiştir. Ay sonuna kadar birçok işveren işçisini ödeneksiz izne çıkarttı. İşte bu fonu o işçilerin ödenmesinin kullanımında ilgili bakanlığa öneri veriyoruz. Bu süre içinde de aynı anlayışı hükümetten bekliyoruz ve İhtiyat Sandığı ve sigorta ödemelerinin dondurulmasını istiyoruz bu kriz bitene kadar. Biz nasıl elimizi taşın altına koyuyorsak devlette elini taşın altına koysun.”

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