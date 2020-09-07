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İşverenler Sendikası Başkanı Sungur: Uçuşlar derhal 1 haftalığına durdurulmalı

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Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur, “ülkede hem salgına hem de ekonomiye dair alınan tedbirlerin çok yetersiz kalmaya başladığı” uyarasını yeniledi.
İşverenler Sendikası Başkanı Sungur: Uçuşlar derhal 1 haftalığına durdurulmalı

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur yaptığı yazılı açıklamada, siyasetle uğraşanlara “sizin Cumhurbaşkanlığı seçiminiz şu an vatandaşın gündeminde değil. Halk sağlığının ve cebinin derdine düşmüş durumda. Odaklanmanız gereken yer Cumhurbaşkanlığı seçimleri değil vatandaşın derdidir” dedi.

1 Temmuz’dan beri defalarca gerek havayolu gerekse denizyolu ile gelenlerde birçok pozitif vakanın çıkması üzerine gelenlere karantina uygulaması yapılması gerektiğinin uzmanlar tarafından ısrarla söylenmesine rağmen bu uyarılara kulak tıkandığı ve sonunda yerel bulaş ile beklenen, sürpriz olmayan kötü durumun maalesef ortaya çıktığı kaydedilen açıklamada, “vaka sayılarındaki artış bu bulaş hızıyla devam edecek olursa sağlık sistemimiz ve alt yapımızın buna yanıt verecek durumda olmadığını uzmanlar dile getiriyor.” ifadeleri kullanıldı.

Yapımına başlamakta çok geç kalınan pandemi hastanesinin tamamlanmasının ise bu süreçte “ne yazık ki” daha zaman gerektirdiğini dile getiren Sungur, kaldı ki burada çalışacak personelin, gerektiğinde ventilatörleri kullanabilecek yoğun bakım uzmanlarının, takibi yapacak yardımcı sağlık personelinin sayısının yeterli olup olmadığının da sağlıktaki sendikalar tarafından sıkça dile getirilmekte olduğunu kaydetti.

Sağlıkçıların yorgun ve motivasyonsuz olduğunun gözlemlendiğini dile getiren Sungur,  bugünden geç kalmamak üzere acilen alınmasını gerekli gördüğü  önlemeleri şöyle sıraladı:

“ACİL UÇUŞLAR DIŞINDA ÜLKEYE GİRİŞLER 1 HAFTA DURDURULMALI…”

“1-Acil uçuşlar dışında tüm ülkeye girişler, sağlık sistemimizi rahatlatana kadar ve bulaş ciddiyetimiz saptanana kadar 1 hafta durdurulmalı, sonrasında başlayan seferlerle gelenlere 2 hafta karantina uygulanmalıdır.
2. Sadece sınır kapılarından gelenlere değil ülkenin her yerinde risk grubundan olan kişilere random (rastgele usulle) PCR testleri ve ülkemize getirilmiş olduğu duyumunu aldığımız ELİSA testleri uygulanmalıdır. Böylece PCR testi ile kaçırılabilecek vakalar yakalanabilecektir.
3. 7 eylülde başlanması planlanan eğitimin ülkede bulaş riski ve oranları belirlenene kadar ertelenmesi, ülkede bulaş sayıları belirlenip enfeksiyon hızı kontrol altına alındıktan sonra gerekli paydaşlarla birlikte alınan önlemler çerçevesinde yeni bir eğitim takvim ve programı oluşturulması gereklidir.

“KALABALIK FAALİYETLER DURDURULMALI…21.00’DEN SONRA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI”

4- Kalabalık gruplar halinde yapılan tüm toplantı, düğün, nişan, festival, spor faaliyetleri ve dini ibadetlerin bir süreliğine durdurulması gereklidir. Yeniden başlatırken de halk sağlığını koruyacak kısıtlamalar ile başlanmalı, yanlış uygulamalar ve uyum sıkı bir şekilde denetlenmelidir. Gerekirse cezai yaptırımlar daha da arttırılmalıdır.
5-İnsanların kalabalık ortamlarda bulunmasını ve bulaşı önleyebilmek için akşam saat 21’den sonra sokağa çıkma yasağı konulmalıdır.”

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