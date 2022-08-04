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İşverenler Sendikası, kayıt dışı çalışanlar için asgari ücreti sorumlu tuttu

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İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Arhun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy’ın Kıbrıs Postası’nda açıkladığı 110 iş yerinin denetlenmesi sonucu 338 kişiden sadece 178 kişinin sigortasının aktif bir şekilde yatması,
İşverenler Sendikası, kayıt dışı çalışanlar için asgari ücreti sorumlu tuttu

98 kişinin yatırımlarının yapılmaması ve 62 kişinin kaçak çalışması ile ilgili, “Biz bunların uyarısını daha önce yapmıştık” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 15 günlük sürede denetlediği 110 iş yerinin verilerine göre, 338 çalışandan sadece 178 kişinin aktif sigortalı durumda olduğunu açıkladı.

"62 KİŞİ KAÇAK ÇALIŞIYOR"

Çalışma Bakanı Hasan Taçoy, sigortalı 98 kişinin yatırımları yapılmazken, toplam 62 kişi ‘kaçak’ çalışıyor açıklamasında bulunmuştu.

Kıbrıs Postası’na konu ile ilgili açıklamalarda bulunan, İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun ise piyasanın çok zorlamaya gelmeyeceği ve esnafın bu gibi yöntemlerle kendini ayakta tutmaya çalışacağını ifade etti.

Arhun, “Bizim düşüncelerimiz ile benzer, biz uyarısını yapmıştık” dedi.

“SİGORTAYI ÖDEYEMEYEN ESNAF KENDİNİ AYAKTA TUTMAYA ÇALIŞIYOR”

Piyasanın çok zorlamaya gelmediğini söyleyen Arhun, ücretler çok yukarılara doğru çıkarılırsa sigortayı ödeyemeyen esnafın mutlaka kendini bu gibi yöntemlerle ayakta tutmaya çalışacağından bahsetti.

Arhun, bunun yollarından birinin devlete karşı yükümlülüklerini aksatmak olabileceğini kaydetti. Arhun, “Bu vergi de olabilir insanlar bunlardan da kaçıyor.” 

Bunların uyarısını daha önce yaptıklarınI ifade eden Arhun, Hasan Taçoy'un da bilgisi dahilinde olduğunu kaydetti.

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