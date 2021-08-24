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İşverenler Sendikası ve Hür-İş Federasyonu’ndan Açıklama

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İşverenler Sendikası ve Hür-İş Federasyonu’ndan Açıklama
İşverenler Sendikası ve Hür-İş Federasyonu’ndan Açıklama

İşverenler Sendikası ve Hür-İş Federasyonu, Başbakan Ersan Saner’in işverene yönelik olarak sosyal sigorta desteğine devam edileceği yönündeki açıklamasını desteklediklerini belirtti.

Yapılan açıklamada, “Hayat Pahalılığının hayatı zorlaştırdığı bugünlerde iş barışının sağlanması adına Başbakan Ersan Saner’in işverene yönelik olarak sosyal sigorta desteğine devam edileceği yönündeki açıklamasını işçi ve işverenler olarak ortak destekliyoruz” denildi.

Açıklamada işçi ve işveren tarafında yeni asgari ücret konusunda varılan mutabakatın da en kısa sürede hükümet tarafından onaylanmasının beklendiği de kaydedildi.

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