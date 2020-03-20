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İşverenler Sendikası:Önerilerimizi Başbakana ilettik

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İşverenler Sendikası:Önerilerimizi Başbakana ilettik
İşverenler Sendikası:Önerilerimizi Başbakana ilettik

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur ve beraberindeki heyet Başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret ederek Coronovirüs’e karşı ekonomik önlemler konusundaki önerilerini sundu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklama şöyle;

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası heyeti olarak dün Başbakanımız Ersin Tatar, Başbakanlık müsteşarları ve müdürleri ile çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Sağlık konusunda yapmış oldukları gelişmeleri takdir ettiğimizi, aynı performansı ekonomi alanında da gerçekleştirecekleri bilinci ile daha önce vermiş olduğumuz önerileri genişleterek en kısa sürede esnaf ve işverenimizin ekonomik buhrandan en zararsız şekilde kurtulmaları için çalışmaları başlattık.

Korona virüs salgını sonrası KKTC ortaya çıkan olağanüstü durumlar nedeniyle öncelikle sağlık alanında olan olumsuzluklar ekonomik alana da yansımıştır. Bu süreç on beş gün veya 1 ay gibi kısa süreli olmayacak belki de aylar boyu sürebilecektir. Uzmanlar dünyada 2021’lere kayacağını söylüyor. Bu yüzden alınacak tedbirlerin daha uzun süreli planlaması gerekmektedir.
Böylesine belirsiz bir ortamda, Maliye Bakanımızın tüm muhasebecilere “müşterileriniz vergilerini devlete ödesin” çağrısında bulunması; üç aylık faizlerini, kirasını, elektriğini, suyunu ve çalışanlarına vereceği ücretleri düşünen vatandaş ve esnafı paniğe sokmuştur’’
Bu yüzden hükümetin Ekonomik acilen alması gereken tedbirler için talebimiz aşağıda özetlenmiştir.
1) Salgın kontrol altına alındıktan ve yaşam normale döndükten sonraki çek ödemelerinin 3 ay sonraya takasa ve uygulamaya girmesi,
2) Salgın Kontrol altına alındıktan ve yaşam normale döndükten sonra faiz ödemesi ve kredi taksitlerinin 1 yıl ileri ötelenmesi
3)Is verenlerin ise bu yapılan desteklere karşılık salgın sonrası işçilerinin maaş ve sigortalarını düzenli yatırması ve KKTC li işçilerin 2020 yılında işten çıkarılmaması.
4)Salgın süresince ise KKTC li işçilerin sigorta ve ihtiyat sandığının İstihdam Destek Merkezi (İDM) fonundan karşılanması
5)Salgın süresince ödeneksiz izne çıkarılan KKTC li çalışanların yarı maaşlarının Sigortalardan karşılanması ancak bu uygulama için Sigortalara IDM fonundan para aktarılması
6) IDM fonundan 50 yataklı karantina merkezi oluşturulması için katkıda bulunulması

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