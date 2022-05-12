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İsviçre: 6.3 milyar dolarlık Rus malvarlığına el konuldu

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İsviçre hükümeti, bugün yapılan açıklamada Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında yaklaşık 6.33 milyar dolarlık malvarlığına el konulduğunu duyurdu.
İsviçre: 6.3 milyar dolarlık Rus malvarlığına el konuldu

İsviçre hükümeti bugün bir açıklama yaptı. Yaptırımları takip eden ülkenin ekonomik ilişkilerinden sorumlu merkez SECO’dan üst düzey bir isim olan Erwin Bollinger, Rusya’ya uygulanan yaptırımın boyutunu duyurdu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bollinger, “7 Nisan’da 7.5 milyar frank dondurulmuştu, daha sonra 2.2 milyar frank daha donduruldu. Daha sonra ise 3.4 milyar frank serbest bırakıldı” dedi.

Böylelikle İsviçre’de şu an yaklaşık 6.3 milyar İsviçre Frangının (yaklaşık 6.33 milyar dolar) dondurulduğu belirtildi.

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