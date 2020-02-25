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İsviçre, Avusturya ve Hırvatistan'da ilk Koronavirüs vakaları görüldü

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İsviçre, Avusturya ve Hırvatistan'da ilk Koronavirüs vakaları görüldü
İsviçre, Avusturya ve Hırvatistan'da ilk Koronavirüs vakaları görüldü

İsviçre, Avusturya ve Hırvatistan, ülkelerinde ilk kez yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldüğünü duyurdu.

Bu vesileyle dünyada Koronavirüs vakası yaşanan ülke sayısı 30'a çıktı.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, hastanın 19-21 Şubat arasında İtalya'nın Milano kentinde bulunduğunu, döndükten sonra "hafif" belirtiler gösterdiğini ve bir sağlık merkezinde izole edildiğini ifade etti.

Avusturya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise 2 kişide yeni tip Koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. İki hastanın da İtalyan vatandaşı olduğu ve virüsü büyük ihtimalle İtalya'nın Lombardy bölgesinde kaptığı bildirildi.

İsviçre'de de ilk kez Koronavirüs vakası görüldüğü federal hükümet yetkilileri tarafından doğrulandı. İsviçre Sağlık Bakanı Alain Berset'in yarın İtalya'ya giderek Koronavirüs'e karşı alınan önlemler için danışacağı da aktarıldı.

Virüs şu anda çoğu Çin'de olmak üzere 2 bin 600'den fazla insan öldürdü. Dünya genelinde 80 binden fazla görüldü.

Avrupa'da en büyük salgın 220 doğrulanmış vakanın bulunduğu ve 7 kişinin öldüğü İtalya'da görüldü.  

 

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